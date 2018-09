YouTube: Phillip Butters dijo esto sobre su desvinculación de Radio Exitosa

En su programa de televisión que transmite Willax el periodista Phillip Butters se refirió sobre su desvinculación de Radio Exitosa, informada esta mañana por dicho medio de comunicación a través de las redes sociales. Sus declaraciones ya están alojadas en YouTube.

“Soy como soy y la gente me quiere o no me quiere por ser libre e independiente. En mis programas siempre he tenido libertad de expresión, siempre opino y seguiré opinando como a mí mejor me parece. Así es como me toman o así es como me dejan. Es sumamente sencillo de entender”, inició.

Luego de esto, Phillip Butters habló unos minutos sobre cómo cambiaron las cosas en la citada compañía de medios desde su arribo a la misma. “Ustedes nunca me han visto hablar bien de las encuestas, pero les voy a contar que cuando yo llegué a Exitosa esta estaba en ránking 16 o 14 y ahora está en el dos y lidera en provincias”, manifestó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Sin revelar si tomará o no acciones legales por el rompimiento de su contrato, el controvertido periodista dijo sentirse tranquilo y relajado pues seguramente tendrá más de una opción laboral para pensar en los próximos días.

“Hay gente con suerte a la que se le abren dos puertas. A mí, porque Dios es mi pastor y nada me faltará, se me abren tres o cuatro o cinco o seis (sic). Ese será mi problema. Pero ustedes deben estar seguros de que yo soy independiente y que mi opinión no la compra nadie, no está en venta”, añadió en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Finalmente, el conductor de Willax Televisión reiteró que “no se vende ni se alquila”.

DIFUNDIERON AUDIO

Cabe indicar que en horas de la tarde del viernes, Exitosa difundió a través de Facebook, Twitter y YouTube un audio enviado por Butters a Tito Alvites, director periodístico del citado medio de comunicación.

"Mensaje de voz enviado por Phillip Butters al director general de Exitosa demuestra la causa de la cancelación de su programa. Juzgue usted", dice la compañía en la leyenda del tuit que incluye el video:

“Tito, eh, con todo respeto, ningún comité puede alterar mi programa. Si quiere hacer algún tipo de cambio, que busquen a otra persona que lo haga. Mi programa va a seguir estando como está. Nadie puede opinar nada de mi programa. Simple como eso”, señala el comunicador en la grabación.

Mensaje de voz enviado por #PhillipButters al Director General de #Exitosa demuestra la causa de la cancelación de su programa.

Juzgue usted. pic.twitter.com/z7oaePocaJ — Exitosa Noticias (@exitosape) 21 de septiembre de 2018