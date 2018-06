El programa deportivo "Al ángulo" cambió la pauta de su emisión del viernes para reflexionar sobre el machismo en el Perú y la muerte de Eyvi Ágreda, joven de 22 años que falleció luego de ser quemada por su acosador en un bus en Miraflores.

El espacio de Movistar Deportes suele iniciar cada noche con un primer monólogo de humor, pero se anunció un cambio por la coyuntura.

"Creo que el día de hoy no hay espacio para ello (el humor). Todos hemos sido informados con la triste noticia de la partida de Eyvi Ágreda. Si bien no voy a entrar en detalles porque este programa lo ven también niños, me gustaría que en casa se toque el tema de manera responsable porque, así como nosotros lo hacemos hoy, es menester no estar ajenos a un mal que nos aqueja. Nosotros como programa no queremos ser indiferentes ante lo que es claro: el machismo y la violencia de género", dijo Franco Cabrera, uno de los conductores del espacio dedicado al acontecer deportivo, tras anunciar que el bloque sería dedicado a la memoria de la joven víctima.

El actor hizo luego hincapié en la necesidad de darle prioridad al tema de las altas tazas de feminicidios y violencia de género en el Perú.

"Mis compañeros y yo hemos decidido dedicar este primer bloque a quien esperemos sea un hito dentro de este tema porque la convocatoria de nuestro capitán no es más importante que la partida de una persona", afirmó Cabrera en relación al retorno de Paolo Guerrero a la selección de fútbol.

"A los hombres que nos ven, que sin duda hay muchos hombres que siguen el programa, decirles que es momento de gritar basta, de unirnos a la lucha, de apoyarlas y de no ser indiferentes, porque el día de mañana podría ser tu hermana o tu mamá y estoy seguro que a nadie le va a gustar. Este es un cáncer en nuestra sociedad y no lo estamos viendo, lo estamos poniendo de bajo de la alfombra y no es justo, no es justo que otros temas tengan mayor prioridad", continuó el conductor, como se aprecia en este video de YouTube:



"Al ángulo" se estrenó en 2017 y tuvo entre sus conductores al fallecido periodista deportivo Daniel Peredo.