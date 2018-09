YouTube: la reacción de Roger del Águila al reencontrarse con Raúl Romero remece las redes | VIDEO

Roger del Águila y Raúl Romero protagonizaron la noche del martes un divertido reencuentro que, pese a solo haber sido por la vía telefónica, se ha viralizado gracias a la plataforma de videos de YouTube.

Ambos personajes compartieron el set de dos programas que marcaron a una generación. Raúl desde la conducción y Roger desde la animación. Primero "R con Erre" y luego "Habacilar" en Panamericana Televisión y América Televisión, respectivamente.

En el programa nocturno que tiene Junior Silva en Capital TV y Radio fue invitado Roger del Águila para una extensa entrevista. En un momento el conductor del espacio le anunció que tenía una "llamada sorpresa".

"Hola, soy Raúl del Águila", bromeó Raúl Romero, sorprendiendo a su ex compañero en los sets de TV.

El animador --que sigue actuando en cine, teatro y TV-- quedó sorprendido y bromeó repitiendo los gestos que hiciera clásico en la pantalla chica.

"Estoy bien, recibí su llamada y me llené de curiosidad y me encuentro contigo (Junior) y con Del Águila. Quise integrarme a su cotilleo", dijo emocionado Raúl Romero.

El video de YouTube que acompaña esta nota demuestra que Raúl y Roger, muy pese a los años que han pasado y a lo poco que se han podido ver, no han perdido la química propia de dos grandes amigos.

-¿Qué es lo que más recuerdas de Roger?, le preguntaron a Romero.

-Los cien dólares que me debe, pues, respondió.

Raúl Romero al teléfono con Roger del Águila. (Video: YouTube/Capital TV)

Más adelante, Raúl Romero no escatimó elogios hacia Roger, a quien calificó como una personal esencialmente leal.

"Él es estupendo y yo se lo he dicho. No es una publicidad para él, Roger sabe el afecto que siento por él. Su lealtad, su profesionalismo durante tantos años conmigo al lado no fue un 'esfuerzo' para él sino algo natural. Él es así", indicó el ex conductor de televisión.

Por su parte, Roger del Águila recordó cómo Romero siempre le dio la mano en la televisión.

Como se recuerda, "Habacilar" fue un exitoso programa de América Televisión que incluía concursos y competencias del público en general. El espacio tenía, además, invitados y modelos que con el tiempo se hicieron de un nombre en la TV local.

Ya en la parte final de la entrevista con Capital TV, Raúl Romero declinó a la invitación que le hicieron para dicho espacio, sin embargo, no perdió la oportunidad de bromear al respecto.

"Estoy metido en el laboratorio pero ahora como científico. Antes estaba dentro de la probeta, claro (...) el otro día mi hija me preguntó por qué dejé la televisión y le dije que por el HD", concluyó generando risas.

"Estas cosas son las que más me gustan a mí, sentir la amistad, la familia. Esta onda", dijo Roger agradeciendo por el reencuentro telefónico que ya está alojado en YouTube.