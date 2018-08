Vania Bludau fue eliminada de "Exatlón Estados Unidos", el 'reality' de competencia de Telemundo en el que fue parte del equipo de 'los famosos', y habló de su experiencia en "Un nuevo día". La entrevista ya está disponible en el canal de YouTube oficial del show.



La modelo peruana dialogó con Rashel Diaz y Héctor Sandarti sobre su experiencia en el concurso e hizo una inesperada confesión: no volvería a participar.

Vania Bludau, quien se enfrentó a Jennifer Salinas por su permanencia en "Exatlón Estados Unidos", consideró que su equipo lo pasó especialmente mal al no conseguir ingresar a "La fortaleza", zona del juego que les da mayores comodidades.

"Seguimos comiendo mal, durmiendo en el piso, bañándonos en el mar. No nos creen, pero no hay nada bueno para nosotros ahora", declaró la peruana como se aprecia en el clip de YouTube:

EN VIDEO: Vania Bludau en Telemundo. (Fuente: YouTube)

Es por ello que cuando Héctor Sandarti le consultó a Vania Bludau si volvería a participar del programa dijo: "¡No! La verdad que en esas condiciones no. Es rico estar en 'Fortaleza', pero estar en la cabaña... Bañándome en el mar como 'La sirenita', peinándome con un tenedor, sin shampoo, sin jabón... son condiciones súper bravas", declaró la joven de 27 años.

Pero eso no quiere decir que Vania Bludau reniegue de lo vivido en "Exatlón Estados Unidos". En la entrevista con Telemundo, la modelo dijo que la experiencia le formó carácter.

"A veces no valoras a las personas que están allí, y yo aprendí a valorarlas muchísimo. A mí Dios me dio muy poca paciencia y allí aprendes a tenerla, porque no puedes tratar a las personas que están allí, que no conoces, como a personas de tu entorno. Yo desperté allí", declaró la modelo.