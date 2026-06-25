La modelo venezolana Isabella Ladera solicitó el apoyo de sus más de siete millones de seguidores en redes sociales para localizar a su primo desaparecido, José Ángel Rosas Moore, tras el doble terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudió a su país el miércoles 24 de junio, dejando casi 200 fallecidos y más de 1000 heridos.

Ladera, quien reside actualmente en Miami junto al peruano Hugo García, padre del hijo que espera, utilizó su cuenta de Instagram para difundir la identidad y los datos de su familiar, con el objetivo de obtener información sobre su paradero.

Primo de Isabella Ladera.

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“Él es mi primo, también está desaparecido. Si ven su nombre en listas o algo envíenme por favor”, escribió la 'influencer’ en sus plataformas.

Además, la creadora de contenido usó sus redes para amplificar pedidos de auxilio de otras familias. Entre ellos, el de una mujer que aún estaría con vida y permanece atrapada bajo los escombros del edificio Sayamar, una de las zonas más afectadas por el sismo.

Seguidora de Isabella Ladera le pide ayuda para ser ubicada | Foto: Instagram

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Por su parte, García se sumó a los mensajes de solidaridad y habilitó un espacio en sus redes para coordinar asistencia directa en el país vecino, pidiendo a los usuarios que necesiten ayuda inmediata indicar sus direcciones exactas en los comentarios para facilitar el apoyo.

Ante la magnitud de la emergencia, la respuesta internacional incluyó el ofrecimiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, institución que mantiene en alerta a un contingente de 40 especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR).

Edificio en Venezuela colapsa tras el terremoto | (Foto: Facebook)

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