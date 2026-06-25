Por Redacción EC

La modelo venezolana Isabella Ladera solicitó el apoyo de sus más de siete millones de seguidores en redes sociales para localizar a su primo desaparecido, José Ángel Rosas Moore, tras el doble terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudió a su país el miércoles 24 de junio, dejando casi 200 fallecidos y más de 1000 heridos.

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