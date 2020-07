A dos meses de su separación, la artista argentina Tini Stoessel continúa estando relacionada al cantante colombiano Sebastián Yatra , aunque esta vez haya sido a raíz de una tendencia creada por sus propios fans luego que él reaccionara al sensual baile de Danna Paola en Instagram, ¿qué sucedió?

Todo se inició cuando la actriz mexicana compartió un video en el que le contaba a sus seguidores que había puesto música y estaba bailando alegremente en la cocina de su casa.

A poco de iniciado el baile, apareció Sebastián Yatra para escribir un “no bailes sola” junto a varios emojis, entre ellos un fuego. Esto no tardó en tener una respuesta de la protagonista de ‘Élite’ quien agregó: “yo nunca bailo sola”.

Danna Paola bailó sensualmente y Sebastián Yatra no tardó en aparecer. (Foto: Twitter)

El cruce de mensajes entre Danna Paola y Sebastián Yatra no pasó desapercibido en redes sociales y, además de crear más rumores de un posible acercamiento entre ambos, también originó que los fans de Tini Stoessel aparecieran.

Ellos convirtieron en tendencia “Ella dice”, el tema que la argentina lanzará este 15 de julio junto al cantante de trap Khea e hicieron que ella se manifestara no para opinar sobre su expareja, sino para demostrar que está emocionada y nerviosa por su propia carrera musical.

“Me ponen más manija de lo que ya estoy. #EllaDice”, escribió la ex Violetta por el estreno de su nuevo material.

me ponen mas manija DE LO QUE YA ESTOYYYYYYYY #EllaDice — TINI (@TiniStoessel) July 14, 2020

¿Tercera en discordia?

El nombre de Danna Paola tomó más fuerza tras la separación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pues muchos afirmaron que la mexicana fue la causante de que el amor llegara a su fin.

“Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ‘Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo’”, indicó en una reciente entrevista con el periodista Urbano Hidalgo.

En otro momento de la conversación agregó: “Yo soy la que menos habla de mis relaciones, soy la que menos habla de mi vida privada. Y, bueno, Sebastián es muy su mundo, es muy sus cosas también, y hay que respetarlo (…) Que tenga colegas dentro del medio, no significa que vaya a tener una relación con alguno”.

Por su parte, Sebastián Yatra también ha negado un amorío con Danna Paola. “Somos colegas, amigos y nos la llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción junto ¡que les va a encantar! No puedo decir cuándo sale, pero la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia”.

Ante esto, muchos han empezado a sospechar que el “No bailes sola” que escribió como respuesta al video de la mexicana corresponde al nombre del tema que lanzarán juntos y que ya empezaron a promocionar con una campaña de intriga.

