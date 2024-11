El actor peruano Tito Vega, conocido por su participación en la telenovela ‘Pituca sin Lucas, rompió su silencio sobre el incidente ocurrido en ‘El Gran Chef Famosos’, donde Alejandra Baigorria mostró su frustración al no poder finalizar su receta debido a la falta de una licuadora.

Durante su participación en ‘Arriba mi Gente’, Vega explicó que todo se trató de un malentendido. Según detalló, estaba utilizando su beneficio de ayuda del jurado, que le permitiría recibir asistencia durante 10 minutos.

“Ese día tenía mi beneficio de ayuda del jurado por 10 minutos. Nelly me estaba ayudando y estábamos preparando una mayonesa y me salió mala en la primera parte. Nelly me dijo; trae otra licuadora para hacer la mayonesa sin darme cuenta que ella (Alejandra) no tenía licuadora y tampoco escuché que la estaba pidiendo”, explicó el actor.

En esa misma línea, el actor mencionó que, al finalizar la grabación del programa, se acercó a la empresaria para disculparse por el malentendido. Agregó que todo quedó claro y sin resentimiento entre ambos.

“Yo le pedí disculpas terminando el programa. Hablé con ella y me dijo: ‘No hay ningún roche, todo bien’. La conversación fue cordial, y aclaramos el malentendido sin problemas”, dijo.