La conductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se quebró al revelar que el tema “Que levante la mano” la hace llorar porque le recuerda a su esposo Javier Carmona, quien falleció en setiembre del 2020.

Todo ocurrió cuando la reportera de ”Estás en todas”, Ximena Dávila preguntó a Rodríguez cuál era la canción que le hace llorar y ella no dudó en decir: ”Que levante la mano”.

“La letra (del tema ‘Que levante la mano’) tiene más sentido, porque dice: ‘Que levante la mano quien no lloró un adiós, que levante la mano quien no sufrió por amor. En ese momento no había llorado, era feliz, ahora he llorado por un ‘adiós’. ‘Que levante la mano’, es y será mi canción siempre”, comentó la conductora.

“Escucho en el carro y se me viene todo, puedo estar muy alegre y me transporta... Es difícil (acostumbrarse), el ante año pasado falleció oficialmente y como dos años y medio paralizado, pero uno siente que fue hace poco. Por ejemplo, una fecha con la del colegio él estaría y me gustaría que vea a nuestra hija”, reconoció Tula Rodríguez con lágrimas en los ojos.

Tula Rodríguez recordó que hace poco fue el cumpleaños de Javier Carmona y si estuviera vivo lo hubieran celebrado, pero sabe que ya partió y aceptó que debe seguir con su vida.

“Todo el mundo me dice, anda enamórate, pero no, todo tiene su tiempo, su proceso y entregar mi vida y mi corazón a alguien tiene un tiempo y un proceso que llegará en el momento indicado. Mientras tanto él está y estará por siempre”, comentó nostálgica.

