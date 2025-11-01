El viernes 31 de octubre, durante la edición especial de 'Esto es Guerra’ por Halloween, los populares tiktokers y actuales participantes del programa, Josi Martínez y Valentino, se robaron toda la atención.

Y es que, ambos emocionaron al aparecer completamente caracterizados como Tiffany y Britanny Wilson, las icónicas protagonistas de la película “¿Y dónde están las rubias?”, siendo ovacionados por su originalidad y el nivel de detalle de sus atuendos.

Asimismo, los conductores del programa, Katia Palma y Renzo Schuller, no escatimaron en halagos hacia la dupla. “Uno de los mejores disfraces que he visto. Sheyla Rojas y Flavia Laos”, comentó Palma, bromeando.

Por su parte, Schuller respaldó la opinión de su compañera con un contundente “impresionante”, lo que contribuyó a que la escena se viralizara rápidamente como uno de los momentos más comentados de la noche.

Antes de su aparición en televisión, Josi y Valentino compartieron un video en sus cuentas oficiales de Instagram mostrando sus disfraces y recreando algunas escenas icónicas del filme, logrando más de 38 mil ‘me gusta’ en Instagram.

El clip se llenó de comentarios positivos en cuestión de minutos. Entre las reacciones destacadas, se encontró la de la influencer Ivana Yturbe, quien comentó: “Gracias por tanto”. Al igual que Yahaira Plasencia: “Los amo”.

Esta fue la inspiración de Josi y Valentino para sus disfraces de Halloween