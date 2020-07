Valeria Piazza Vásquez ríe con intensidad, se rodea de gente positiva, sueña, confía y cree. Sobre todo cree en la vida y le agradece por “haberme dado otra oportunidad”. A inicios de 2018 le diagnosticaron la enfermedad de Behcet, una patología que no tiene cura. Desde entonces, la exreina de belleza está entregada a actividades altruistas. Creó Bowa, una ONG que ayuda a niños de extrema pobreza, y es embajadora de la organización mundial de conservación de la naturaleza WWF Perú.

“Cuando estuve mal, internada, me prometí a mí misma, delante de mi familia, que el día que salga le devolveré el favor a la vida. Por eso, creamos con mi novio la ONG, por eso estoy comprometida con todas las acciones que está haciendo WWF y trato de usar las redes sociales para dar mensajes positivos e informar sobre los proyectos que estamos realizando”, comenta Valeria.

A fines de 2017, cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera, pues venía de ser finalista en el Miss Universo 2016, realizado en Manila, Filipinas, y era imagen de importantes marcas; Valeria comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y mareos. Pensó que era parte del estrés, pero luego se desmayó en medio de una sesión de fotos y fue internada de emergencia en una clínica y, tras varios exámenes y largas semanas de incertidumbre, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune.

Nunca sintió tanto miedo. “Estuve internada muchos meses en Lima, luego tuve que viajar a Barcelona para continuar un tratamiento y me estoy cuidando mucho, pero trato de hacer bastantes proyectos, como se dice: teletrabajo. Todos, poco a poco, estamos volviendo”, refiere.

Si bien la afección aún la mantiene en alerta, pues podría reaparecer y sorprenderla nuevamente en cualquier momento, está controlada y, eso le lleva a sentirse más tranquila.

“Es una enfermedad muy rara que la voy a tener de por vida, no tiene cura, ataca el sistema sanguíneo (produce una inflamación crónica de los vasos sanguíneos), pero si encuentras el tratamiento adecuado puedes tener calidad de vida. Este tema de la pandemia a mí me puede afectar porque tengo las defensas súper bajas, por eso tengo que cuidarme, me quedo en casa. De hecho esta no es mi primera cuarentena, cuando estuve mal tuve que tener una cuarentena en mi casa, pero al menos esta la paso mejor porque entre todos nos motivamos”, refiere.

Valeria pasa sus días de aislamiento social junto a su novio Pierre Cateriano, con quien tiene nueve años de relación. La pareja que tuvo que postergar sus planes de matrimonio debido a la pandemia del coronavirus, se mudó a vivir junta el año pasado.

“Pierre tiene una personalidad bastante bonita, me encanta pasar el tiempo con él, pero también nos gusta darnos nuestros tiempos para extrañarnos después y, aunque parezca raro, no nos hemos peleado en toda la cuarentena”, cuenta.

CONDUCCIÓN

Piazza Vásquez, de 30 años de edad, dice estar viviendo el momento más positivo de su vida, sobre todo en el plano laboral tras haber incursionado en la conducción del segmento de espectáculos de “América Noticias”, al cual espera reincorporarse una vez que pase la pandemia.

“En verano del año pasado entré a “América Espectáculos”, el segmento del noticiero nocturno de América TV con Erick Osores, Mávila Huertas y René Gastelumendi. La televisión era algo nuevo para mí, aprendí mucho de ellos. Recuerdo cuando el productor Lucho Otani me dio la noticia de que iba a ser conductora, le pregunté quién me iba a preparar, cuándo iba a empezar. Me dijo: ‘Nadie, esta noche empiezas en programa en vivo’”, rememora Valeria.

"Por la pandemia he tenido que hacer una pausa, otra vez, pero espero volver pronto. Por el tratamiento que llevo pertenezco al tipo de riesgo, debo quedarme en casa, trabajar mis proyectos desde aquí, el canal me está cuidando", remarca.





GENERACIÓN 10

La exreina de belleza también es embajadora de WWF Perú, organización mundial de conservación que creó Generación 10, una iniciativa que ofrece a los jóvenes la oportunidad de construir una red y aprender lo necesario para llevar a cabo sus acciones de impacto.

“Es una red súper fácil de acceder, la gente cree que es complicada y que es solo para líderes ambientalistas, y no es así. Cualquier persona de entre 18 y 34 años puede poner su granito de arena. Solo tienes que entrar a la página ( www.generacion10.com ) , crearte un usuario y ya eres miembro. Yo, como embajadora, estoy creando un tema de reciclaje y puedo ayudar a personas y usuarios de todas partes a impulsar sus proyectos. Se llama Generación 10 porque estos diez años son cruciales para poder frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que vemos todos los días en nuestro planeta”, destaca.

“Si quieres cambiar tus hábitos tienes módulos, si quieres saber sobre el agua puedes informarte y conectar con las personas a las que quieres llegar. También puedes conocer gente de cualquier parte de Latinoamérica que tenga el mismo interés que tú y juntos desarrollar un gran proyecto”, agrega.

INFLUENCER

Valeria Piazza tiene casi medio millón de seguidores en Instagram. Se ha convertido en una activa influencer, en sus redes sociales comparte recetas de comida sana, videos de sus rutinas de ejercicios e información en torno a los emprendimientos y actividades sociales en los que está involucrada.

"Antes de ser coronada Miss Perú tenía tres mil seguidores, luego de la coronación, en una sola noche, subí a 40 mil. Siempre he sentido bastante cariño de la gente, de hecho también he recibido críticas, a las cuales, sobre todo al principio, me costó acostumbrarme. He aprendido a ver la vida de una manera bonita, no permito que nada afecte mi parte emocional y, como te comenté, sigo en cuarentena hasta que mejore este tema. Es un tiempo para valorar lo bueno", subraya.

















































