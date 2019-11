Vanessa Terkes, en una reciente entrevista con el programa “Domingo al día”, se refirió a Gabriel O’Donell, empresario con el que protagonizó unas cariñosas imágenes que fueron difundidas en conocidos programas de TV.

Tras ser consultada sobre si se están dando una nueva oportunidad en el amor, la actriz aclaró que está tranquila y dedicada a proyecto personales.

“No necesitamos del sexo opuesto para sentirnos bien”, dijo Vanessa, quien criticó a los programas que especularon sobre su vida sentimental tras la difusión del mencionado ampay.

Vanessa Terkes prefirió no hablar mucho sobre su aun esposo George Forsyth; sin embargo, hizo un mea culpa y reconoció que no debió exponer su vida ante los medios. “No fue lo más acertado que pude haber hecho en su momento. Me hubiera gustado más mantener mi vida en privado”, sostuvo.

Vanessa Terkes también fue consultada sobre si más adelante tendría una amistad con George Forsyth.

“No soy una persona resentida, soy una persona que tiene memoria selectiva, suelo acordarme de las cosas bonitas en la medida que pasa el tiempo. Cero rencores”, comentó Vanessa a las cámaras de “Domingo al día”.

Además, la actriz reveló que recibió propuestas de dos partidos políticos para lanzarse al Congreso de la República, pero no aceptó.

“No estoy interesada en eso. La política es ayudar a las personas, pero yo lo hago a mi manera. A mí no me gusta robarle a la gente”, expresó Vanessa.

George Forsyth