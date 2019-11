La cantante Wendy Sulca denunció, a través de sus redes sociales, que hace poco más de cuatro meses sufrió un accidente de tránsito por parte de un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ha optado por evadir su responsabilidad pese a los insistentes pedidos de la joven.

“El día 25 de junio de este año sufrí un accidente causado por el policía Rodolfo Zúñiga, quien me atropelló por accidente con su moto (Placa: EP4613) frente a la Escuela de Policías en Chorrillos, ocasionándome una contusión en ambas rodillas y un derrame articular”, contó al inicio de su relato.

“Luego del impacto, él dijo que se haría responsable de cubrir el tratamiento de mi recuperación. Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento”, agregó.

Wendy Sulca señaló que Rodolfo Zuñiga no ha depositado la segunda mitad que corresponde al tratamiento y tampoco ha querido asumir los gastos de las terapias adicionales a las que ha tenido que recurrir debido a las secuelas del accidente.

La cantante también contó que el agente policial la bloqueó de Whatsapp y, pese a que intentó contactarlo por medio de su personal de trabajo, no tuvo éxito.

“En todo momento se le ha hablado con respeto, simplemente pidiéndole que cumpla el acuerdo y se haga responsable de toda la terapia, pero no lo está haciendo, no solo incumpliendo con su responsabilidad, sino también deshonrando directamente su labor ética y moral como policía”, narró.

La joven artista también se disculpó con los programas de televisión y los promotores que ha cancelado durante este tiempo debido a la difícil situación física y emocional que atraviesa.

“A pesar de haber intentando ir a algunos programas con la mejor intención, me he tenido que regresar a mi casa ya estando en el set porque me sentía muy mal en todo nivel, así como he tenido que paralizar todos mis proyectos, incluyendo la grabación del videoclip de mi más reciente sencillo”, lamentó.

Wendy Sulca aseguró que perdió mucho “tiempo y dinero” y pidió justicia para la persona que le causó el daño, así como le exigió que asuma su responsabilidad.