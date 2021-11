La cantante del salsa y participante de ‘El artista del año’, Yahaira Plasencia dejó en claro que no le importan las críticas que se hacen sobre sus presentaciones en el reality conducido por Gisela Valcárcel. Aseguró que solo toma en cuenta los comentarios del reconocido productor musical Sergio George.

Y es que, durante la última gala, la popular ‘Patrona’ tuvo que enfrentarse en un versus con la cantante de cumbia Estrella Torres, pero fue criticada por su presentación.

“Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”, señaló Yahaira Plasencia.

Este sábado por la noche sorprenderá a su público con un pop latino de Thalia y para que su presentación sea A1 se está “esforzando mucho”. Espera estar más relajada para este show porque reconoció que en las galas pasadas estuvo muy nerviosa.

Elías Montalvo y Ruby Palomino lucharán esta noche para quedarse en el show. Ambos se encuentran en sentencia. Sobre este tema no quiso elegir quien se debe quedar y les deseó suerte a ambos.

“Los dos son super buenos, que gane el mejor. No importa la experiencia que tengas en el escenario, ni cuánto tiempo tengas en el medio, lo que importa es lo que hagas en la pista esa noche. Además, no olvidemos que se quedará en competencia a quien el público más apoye, las reglas siempre han sido así, no es nada nuevo”, señaló.

Luego que Pancho Rodríguez comentara que la visitó en el camerino de El artista del año, Yahaira dejó en claro que solo son amigos. “Somos muy buenos amigos con Pancho, hay una bonita amistad, él sabe que lo quiero un montón”.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: mira los momentos más polémicos del conductor en la televisión peruana

Hace algunos días el conductor de televisión, Aldo Miyashiro, casi se va a las manos con un jugador rival luego de que este le aplicara un codazo en el rostro mientras jugaba un partido de futbol con sus compañeros del programa La banda del Chino. En el siguiente video, recordamos algunos momentos tensos que paso el popular "chino" en la televisión peruana