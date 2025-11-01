En la última edición de ‘Yo Soy’, del viernes 31, un participante conmovió a Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán con su imitación del fallecido bolerista Lucho Barrios, por lo que, sin titubear y casi de inmediata, le dieron un triple voto de aprobación.
Se trata de Carlos Jesús Johnson Meza, quien emocionó al set con su interpretación del clásico “Mi niña bonita”, sorprendiendo a los jueces con su potente voz e impecable puesta en escena.
CONOCE MÁS: Yo Soy: arequipeño se presentó como Gian Marco, pero fue aceptado por imitar a Marcello Motta
Sin embargo, no fue el único motivo de su impacto. Y es que, Carlos Jesús es un rostro conocido en Latina, pues ha participado en “La Voz Senior”, donde fue seleccionado para el equipo de Eva Ayllón.
Por ello, con 65 años y trabajando actualmente en el servicio de parqueo de un hotel, Johnson expresó que su propósito era interpretar esa melodía romántica de “esos boleros que nos dan sentimiento, pasión y recuerdos”.
MÁS INFORMACIÓN: Imitador de Pelo Madueño sorprende a Carlos Alcántara y logra ingresar a “Yo Soy”
Tras interpretar el icónico bolero, los jueces reaccionaron al instante, pues contaron hasta tres al ritmo de la música y, al unísono, gritaron un rotundo “¡Sí!”, asegurando su pase a la siguiente etapa del concurso.
Morán, a su vez, quedó impresionado por el talento de Johnson y destacó: “Usted tiene una voz increíble”. Luego, le ofreció valiosos consejos para perfeccionar su imitación, con miras a la siguiente ronda.
“Fue conmovedor, bonito y casi perfecto, pero debe trabajar las expresiones —como la sonrisa— y cuidar ciertos tonos que se te van. [...] El timbre también en algunos momentos está, en otros momentos eres más tú”, le dijo.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC