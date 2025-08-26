Este martes, la Policía Nacional del Perú, a través del Escuadrón Verde, recuperó los instrumentos musicales que les fueron robados a la orquesta Zaperoko, el pasado 24 de agosto, a las 10 de la noche, mientras el grupo cenaba en un restaurante del Callao.

De ese modo, los agentes intervinieron en una vivienda del Cercado del Callao, donde no solo hallaron el equipo musical, sino que también detuvieron a un sospechoso con antecedentes de hurto. La operación se concretó en menos de 48 horas tras la denuncia.

El robo, que afectó a la orquesta, ocurrió el sábado 24 de agosto cerca de las 10:00 p.m. Mientras los integrantes cenaban en un restaurante de la avenida Sáenz Peña, delincuentes forzaron la bodega de su bus de transporte y sustrajeron el equipo musical, valorizado en más de S/10 000.

¿En dónde capturaron al ladrón?

Entre los insturmentos robados incluían un bongó, dos campanas de metal, un parante de aluminio, una cortina musical y mazos, entre otros accesorios. La policía detuvo a Leandro Enrique Zeña Quillatupa, de 35 años, por su presunta implicación en el delito.

El director de la orquesta, Jhonny Peña, acudió a la base policial de Alipio Ponce para reconocer los instrumentos.

Comunicado de Zaperoko, tras robo.

En declaraciones a la prensa, Peña confirmó que se había recuperado todo el material, lo que permitirá a la banda retomar su agenda de presentaciones, que se había visto afectada.

Zeña Quillatupa permanece detenido en el Complejo Policial de Alipio Ponce, donde se encuentra bajo investigación por presunto delito contra el patrimonio.