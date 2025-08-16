Abby Ardiles
Abby Ardiles

Escucha la noticia

00:0000:00
Ataque con explosivos en Trujillo habría sido ordenado desde Chile y evidencia guerra de bandas
Resumen de la noticia por IA
Ataque con explosivos en Trujillo habría sido ordenado desde Chile y evidencia guerra de bandas

Ataque con explosivos en Trujillo habría sido ordenado desde Chile y evidencia guerra de bandas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La noche del 14 de agosto, los peatones que caminaban por la avenida Perú, en el barrio trujillano El Molino, fueron sorprendidos por una violenta explosión seguida de una ola expansiva que los obligó a retroceder. Un grupo de delincuentes de la banda ’Los Pepes’ había detonado entre 15 y 20 cartuchos de emulsión —explosivos utilizados en campamentos de minería ilegal para socavar terrenos— en la fachada de una vivienda ubicada en la cuadra ocho de dicha avenida.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC