Ataque con explosivos en Trujillo habría sido ordenado desde Chile y evidencia guerra de bandas

Atentado en Trujillo. Foto: Mininter

La detonación, que se registró a las 10:10 p.m., causó graves daños materiales: los vidrios de una veintena de casas salieron despedidos, las lunas de varios vehículos estacionados cerca del epicentro quedaron destruidas, los fierros de las fachadas se retorcieron y algunas paredes colapsaron. Según información preliminar de la Policía, el impacto afectó casi cuatro manzanas a la redonda.

El objetivo del atentado era Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, presunto exintegrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’, liberado del penal El Milagro hace unos meses. De acuerdo con fuentes policiales, la orden de aniquilarlo provendría desde Chile, por parte de Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Pepe’, primo y hombre cercano de Johnson Smith Cruz Torres, alias ‘Johnson Pulpo’, uno de los delincuentes más buscados del país que se encuentra dentro del programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos de Cruz Blanca”. Foto: Mininter

Se presume que el ataque fue una represalia, ya que Bolaños habría colaborado con la justicia para capturar a integrantes de la red criminal. Sin embargo, los atacantes ignoraban que el inmueble, propiedad de la madre de Bolaños, se encontraba deshabitado desde hace unos meses.

Minutos después del atentado, un video se viralizó en redes sociales donde se mostraba una pila de explosivos junto a una hoja de papel con el mensaje: “Hoy 14 de agosto, Bolaño pagas o te mueres. Avenida Perú. Atte: Los Pepes Porvenir”. En la grabación, un sujeto amenazaba a Bolaños y le exigía un pago de S/ 1 millón para no continuar con los ataques.

La explosión dejó la avenida Perú a oscuras. Decenas de vecinos, aturdidos y conmovidos por el estruendo, salieron a revisar los daños. Cada paso sobre la pista generaba crujidos de vidrios rotos. En calles cercanas, como Tambo, el tránsito se volvió lento debido a la falta de electricidad y la presencia de escombros en veredas y calzadas.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) reportó siete heridos, de los cuales cinco fueron trasladados a un centro de salud para su atención y observación, mientras que dos recibieron el alta médica.

Nombre y apellidos Edad Rufina del Rocío Gutiérrez Quiroz 47 I.M.V.C 15 Susy Escobedo Rivera 36 Fiorella Rosalia Carruitero Llapo 25 Ruth Veronika Betancourt Montalvan 43 Miguel Ángel Gonzales Armas 37 Victor Ricardo Gonzales Haro 61

El Ministerio del Interior descartó que se trate de un típico caso de extorsión y señaló que la hipótesis principal es una disputa territorial entre organizaciones criminales. El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a Trujillo la mañana de ayer a estimar los daños.

“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía Nacional del Perú y del Departamento de Investigación Criminal, es que no se trataría de un tema de extorsión, sino de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales para realizar este delito”, declaró ante la prensa.

Malaver explicó que la constante presencia policial en Pataz y la suspensión de registros del Reinfo habrían obligado a las organizaciones criminales a regresar a Trujillo para recuperar sus zonas de operación, lo que incluye a miembros de ‘Los Pulpos’ recientemente liberados de prisión. Señaló que cerca de 400 delincuentes han recibido prisión preventiva en Trujillo y fueron trasladados al penal El Milagro y al Centro de Rehabilitación Integral La Floresta.

“Estamos verificando el grado de los daños. El ataque ha sido directo hacia un inmueble que se encontraba deshabitado y en venta. Este era perteneciente a la madre de un sujeto que hace cuatro meses ha salido de prisión, Bolaños”, agregó.

Ministro del Interior, Carlos Malaver llegó hasta el lugar de los hechos en Trujillo. Foto: Mininter

Respecto a que si Bolaños es colaborador con la justicia, Malaver dijo no tener conocimiento y que, de ser así, la información se mantendría en reserva. Añadió que el Gobierno Central coordina con la municipalidad de Trujillo para asistir a los damnificados. Aunque no hubo víctimas mortales, se inspeccionarán las viviendas afectadas y se demolerán aquellas declaradas inhabitables.

“La hipótesis nos está indicando que sería un conflicto entre ‘Los Pulpos’, una nueva facción llamada ‘Los Pepes’ y ‘La Jauría’”, añadió el Ministro del Interior.

Las cifras reflejan la gravedad de la situación en La Libertad: de enero a julio de 2025 se han registrado 125 homicidios (frente a 129 en el mismo periodo de 2024), lo que equivale a casi seis asesinatos por cada 100 mil habitantes. En cuanto a extorsiones, en ese lapso se denunciaron 2.759 casos, frente a 3.096 el año anterior.

El Gobierno Regional de La Libertad informó que trabaja junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para restablecer el orden y proteger a la población, coordinando acciones con equipos de salud, serenazgo y defensa civil.

“Se ha dispuesto la coordinación permanente entre los equipos de salud, seguridad y defensa civil para atender a los afectados, restablecer el orden y salvaguardar la integridad de la población. Esta respuesta ha contado con la participación de efectivos policiales, serenazgo y personal especializado el Gobierno Regional de La Libertad”, expresaron a través de un comunicado en sus redes sociales.

Por su parte, el gobernador César Acuña brindó una conferencia de prensa junto con los altos mandos de la policía y el Ministro del Interior donde otorgó detalles del atentado. Además, solicitó que se declare en estado de sitio Trujillo.

“Para mí, lo de anoche es un acto terrorista (...) El pedido del gobernador es que se aplique el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y Trujillo sea declarado en estado de sitio”, dijo Acuña.

¿Quiés es Sergio Bolaños Sarmiento?

Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, no es ajeno a las páginas policiales. Desde hace un mes, sus rivales buscan acabar con su vida. El pasado 10 de julio, en Trujillo, fue víctima de un ataque a balazos del que salió ileso. La misma suerte no tuvo Jean Carlos Puertas Flores, quien recibió múltiples impactos de bala mientras intentaba huir. Este último fue capturado y estabilizado por la Policía, mientras que Sergio logró escapar.

Sergio Bolaños Sarmiento

En noviembre del año pasado, Bolaños Sarmiento fue detenido luego de que dos efectivos policiales fueron atacados a disparos cerca del centro histórico de Trujillo. Las víctimas fueron identificadas como John Michael Vizcarra Villacorta y Gerald Salomón García Ulloa, ambos de 29 años.

Según el reporte, los policías se encontraban de franco conversando al interior de un vehículo cuando se produjo el ataque. Posteriormente, durante un operativo en una vivienda cercana, se hallaron municiones y cacerinas. En ese lugar fue capturado Sergio Bolaños Sarmiento, a quien se lo vinculó con el hecho.

En entrevista con Exitosa, Sergio Bolaños Sarmiento, propietario de la vivienda atacada con explosivos en la avenida Perú, acusó directamente a Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín o John Jairo, como el presunto autor del atentado. En esa línea, descartó que Los Pepes hayan participado en el hecho.

Según las autoridades, Jolín ha sido identificado previamente como la mano derecha del cabecilla de la banda Los Pulpos, Johnson Cruz Torres. Bolaños recordó que fue vinculado al asesinato del hermano de este último, un delincuente conocido como Chato Oré, y que debido a ello viene siendo víctima de ataques desde hace un tiempo.

No obstante, negó cualquier relación con el mundo criminal y aseguró que fue encarcelado injustamente. Añadió que actualmente no reside en Trujillo y que se dedica a actividades empresariales

Primer golpe a Los Pepes

El pasado 2 de agosto, la policía capturó a cinco integrantes de la banda criminal ‘Los Pepes’, entre ellos un menor de edad. Según las autoridades, este grupo habría estado extorsionando a la empresa de transporte Salaverry Expres, cuyo gerente general recibió un arreglo floral en su domicilio un día antes de la captura.

Parte de Los Pepes cuando fueron capturados. Foto: PNP

No era la única empresa bajo amenaza. Fuentes policiales indicaron que también extorsionaban a la compañía 20 de Junio S.A. y buscaban expandir sus acciones a otros sectores.

Los detenidos fueron identificados como J.A.C.C, alias ‘Cachaco’, de 17 años; Calet Jeampier Gonzales Cardoso, alias ‘Gemelo’, de 18 años; Ray Aldayr Salvador Reymundo, alias ‘Ray’, de 30 años; Carlos David Ferrel Fasabi, alias ‘Negrasho’, de 23 años y Luis Alberto Rodríguez Vásquez, alias ‘Barny’, de 20 años.

Durante las intervenciones se incautaron explosivos, stickers extorsivos, cartuchos de dinamita, manuscritos y teléfonos celulares. De estos últimos se constató que se había realizado una transferencia de S/ 400 para adquirir el arreglo floral enviado a Salaverry Express. Según información policial, en su declaración, Barny comentó que la tarjeta vinculada a la cuenta desde la que se efectuó la transferencia se la había entregado a su prima Ana Ventura, pareja sentimental de Pepe.

Unidad de Investigación