Consorcio internacional abre investigación preliminar tras reportaje de El Comercio sobre apropiación académica en San Marcos

El consorcio internacional LACCEI (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions) informó a El Comercio que ha iniciado una investigación editorial preliminar sobre las publicaciones científicas del docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Yvan Huaricallo Vilca, luego de tomar conocimiento del reportaje “San Marcos: el profesor que publicaba investigaciones de sus alumnos como suyas bajo un complejo esquema”, publicado por este diario el 31 de mayo de 2026.

En un correo dirigido a esta redacción, José Texier, representante de LACCEI, señaló que la organización identificó la publicación a través de sus sistemas de monitoreo de medios y decidió actuar de inmediato al verificar que los artículos mencionados habían sido presentados en eventos científicos organizados por el consorcio.

“Al verificar que la investigación mencionaba artículos asociados con eventos científicos organizados por nosotros, el consorcio decidió abrir de manera inmediata una investigación editorial preliminar sobre los casos referidos”, escribe Texier.

Como parte de la investigación, LACCEI tiene previsto solicitar formalmente descargos al docente Huaricallo Vilca, requerir información a las autoridades de la UNMSM y recopilar testimonios de los estudiantes que denunciaron la apropiación de sus trabajos. La organización precisó que cualquier decisión se basará en documentación verificable y resoluciones de las instituciones competentes.

PUNTO CLAVE

El expediente revisado y publicado por El Comercio documenta un posible conflicto de intereses adicional dentro del propio consorcio: Yoner Romero Cueva figura como coautor en al menos dos publicaciones cuestionadas junto a Huaricallo y simultáneamente integró el comité científico LACCEI 2024, mismo congreso donde uno de los artículos fue evaluado y publicado.

En respuesta, Texier indicó que el consorcio incorporará estos antecedentes al expediente de la investigación y verificará la participación de Romero Cueva. No obstante, precisó que los procesos de evaluación se realizan bajo la modalidad de revisión doble ciego —en la que los revisores no conocen la identidad de los autores ni viceversa— y que cada artículo debe recibir un mínimo de tres evaluaciones independientes antes de ser aceptado.

El representante de LACCEI también reconoció un límite estructural del sistema: “LACCEI puede verificar la información de los autores declarados en el sistema, pero no puede conocer de manera independiente si una persona que debió ser incluida como autor o coautor fue omitida durante el proceso de envío.” Esa limitación es precisamente la que, según el expediente revisado por este diario, habría aprovechado el docente para publicar trabajos de sus estudiantes bajo su propio nombre.

El ranking de publicaciones por institución en LACCEI, según Scopus, revela un patrón más amplio: concentra una proporción significativa de la producción científica de varias universidades peruanas. En ese contexto, el caso de Huaricallo Vilca no sería solo una apropiación individual, sino un síntoma de un sistema de incentivos que premia la cantidad sobre la integridad.

LACCEI es una organización internacional sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento de la educación e investigación en ingeniería en América Latina y el Caribe. Dos de los congresos de esta red —celebrados en Buenos Aires en 2023 y en Costa Rica en 2024— figuran entre los espacios donde el docente habría publicado trabajos de sus estudiantes.