Fiorella Cubas
Fiorella Cubas

Escucha la noticia

00:0000:00
Fuerza Popular: la historia de la triangulación de aportes hacia los virtuales congresistas Cecilia Chacón y Jacques Rodrich

El 22 de abril, un equipo de esta Unidad de Investigación llegó hasta la dirección consignada por Marsala S.A.C. en la calle Dasso de San Isidro. ¿La razón? Buscar a la empresa que figuraba como aportante en especie de merchandising de campaña por más de S/ 40 000.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC