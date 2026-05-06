Fuerza Popular: la historia de la triangulación de aportes hacia los virtuales congresistas Cecilia Chacón y Jacques Rodrich

En el lugar, sin embargo, no había rastro de producción, ni almacenamiento de artículos plásticos. En esas oficinas operaba Farenet, empresa dedicada a las revisiones técnicas vehiculares vinculada a Jacques Rodrich Ackerman, virtual senador fujimorista por el Callao.

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Marsala S.A.C. es una empresa cuyo objeto social original estaba orientado a actividades inmobiliarias. Sin embargo, aportó por concepto de “Jarro Milán N° 090J-promocional. El monto declarado de los aportes asciende a S/ 20,458.37 para Chacón y S/ 24,355.45 para Rodrich, lo que suma un total de S/ 44,813.82 para ambas campañas entre febrero y marzo del 2026.

Ambos candidatos registraron que el aporte no tiene número de boleta formal, factura o recibo por honorarios, consignando el código “4” en el formulario de la ONPE (correspondiente a “otros”) y usando ambos el mismo número de referencia: “001”.

En la calle Miguel Dasso en San Isidro, donde figura la dirección oficial de Marsala SAC, operan las oficinas de Farenet.

Durante la visita a la sede, este Diario pudo comprobar que la que figura como gerente general de Marsala S.A.C., Lissette Atoche Concha, se encontraba laborando en las oficinas de Farenet. En ese espacio también estaba Mosiés Rodrich Reiss, hijo del virtual senador de Fuerza Popular, quien no quiso identificarse y pidió insistentemente que se retire el equipo de El Comercio indicando que cualquier consulta será canalizada a través del área legal.

Dentro de las mismas instalaciones, se presentó como “encargado legal”, Jesús Meza Rojas, evitando responder las preguntas sobre la relación entre Marsala S.A.C. y Farenet, pues indicó que no estar autorizado de dar dicha información. Sin embargo, dicho abogado resultó ser el mismo responsable de la campaña de Cecilia Chacón ante la ONPE.

En redes sociales, la virtual diputada aparece entregando merchadising en medio de su campaña política. Estos serían los aportes en especies registrados por una empresa inmobiliaria.

En los formularios a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, Jesús Meza Rojas es quien firma actuando en representación de la candidata para la entrega de la información financiera de aportes, ingresos y gastos.

Posteriormente, vía formal, Marsala S.A.C. confirmó dichos aportes y precisó que no fabricó los bienes entregados. Indicó que los productos fueron adquiridos a un proveedor externo, cuya identidad no fue detallada, y posteriormente estos fueron entregados como contribución en especie a ambas candidaturas.

Marsala S.A.C. nació en mayo del 2014 y ante la Sunarp se registró en el rubro de actividades inmobiliarias, de construcción y comercialización de equipos automotrices. Luego hicieron una ampliación de sus facultades comerciales para incluir el rubro de ocio y entretenimiento, para la construcción, implementación y administración de parques de diversiones, juegos mecánicos y actividades recreativas. ¿Cuál era el propósito? Operar el Eureka Park, un espacio recreativo ubicado en seis sedes de Lima.

Apenas el año pasado Lissette Atoche Concha asumió la gerencia general en reemplazo del socio fundador y entonces gerente general Carlos Enrique Gaviria.

El virtual senador por el Callao, Jacques Rodrich, declaró en su DJ que es “asesor” de Marsala S.A.C.-Eureka Park desde el año 2024 hasta el 2025. De hecho, en el apartado de información adicional reafirmó que los servicios corresponden a asesorías, representaciones como apoderado ejercida en las empresas, aunque no se encuentra remunerado en dichas planillas.

El propio Rodrich, además, señaló que tiene 500.000 acciones en Marsala S.A.C., así como 16.650 acciones en Dimol Perú SAC. Asimismo, registró que ambas empresas –Farenet y Marsala S.A.C.– se encuentran ubicadas en Miguel Dasso 160, San Isidro.

Regularización de Jacques Rodrich registrando aportes de campaña de la empresa Marsala SAC.

Previo a la visita de El Comercio a la sede física, el 9 de abril, esta Unidad intentó contactar a la empresa. La comunicación fue atendida por el esposo de la gerente general, Lissette Atoche Concha, quien no reconoció las preguntas realizadas sobre una empresa llamada Marsala S.A.C. e indicó que él, al igual que su esposa, se dedican al rubro de alquileres de locales.

En ambos aportes se omitió el detalle de las cantidades o unidades entregadas, y no fue hasta el 20 de marzo de 2026 —día de la entrega del informe— que Rodrich envió una carta de “regularización” para adjuntar una factura que se encontraba “pendiente” de Marsala SAC.

Por otro lado, la propia Cecilia Chacón añadió en su hoja de vida haber trabajado en Marsala S.A.C. como “gestora de marketing” desde el 2024 al 2025. Cabe señalar que el aporte de dicha empresa a su candidatura se constituyó como el mayor ingreso en especies de su campaña a la Cámara de Diputados.

Tesorera y esposa

Cecilia Chacón se desempeña como tesorera nacional de Fuerza Popular, cargo desde el cual es la responsable de suscribir y validar los informes financieros del partido ante la ONPE. En esos documentos figuran aportes provenientes de su entorno cercano, incluyendo los de su esposo, Jacques Rodrich.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la entrega en comodato de un inmueble de 610 metros cuadrados en San Isidro, valorizado en S/ 201.960, que fue utilizado como local partidario durante la campaña en primera vuelta.

Los informes muestran que la validación de estos aportes en especie, así como de bienes, recae en la tesorería del partido, función que ejerce la propia Cecilia Chacón.

Marsala SAC es la mayor aportante de la campaña política de Cecilia Chacón.

La candidata también realizó aportes al propio partido y –a la vez– en su condición de tesorera, participó en la administración de estos recursos. Se tratan de dos ingresos por pauta publicitaria y por alquiler de toldos que ascienden a los S/ 20.000.

Consultada por este Diario, señaló que su rol no le impide realizar contribuciones como ciudadana. “El hecho de que tenga la condición de tesorera, no impide que, en mi condición de ciudadana, pueda realizar algún aporte al partido del cual soy parte”, afirmó.

Sobre la coincidencia de direcciones entre empresas vinculadas, indicó que responden a la actividad empresarial de su cónyuge. “Si mi esposo, a título personal, o alguna empresa, relacionada o no a mi esposo, quiere dar un aporte al partido, y/o, a mi campaña como diputada, no es un acto ilegal, inválido, o que se encuentre prohibido por la Ley”, sostuvo.

El vínculo en torno a los aportes no es reciente. El propio empresario contó que conoció a su ahora esposa a través de un amigo con el objetivo de ser aportante en su pasada campaña de reelección del 2016. Según los reportes, esa relación se ha mantenido en el ámbito financiero y partidario. Ahora ambos integrarán el próximo Congreso: Chacón como diputada y Rodrich como senador.

Unidad de Investigación