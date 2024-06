El problema con el sistema de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto más grande del país, el Jorge Chávez –que generó la cancelación de 246 vuelos y pérdidas económicas por unos S/10 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–, llevó a poner el foco en la situación de los otros terminales aéreos del país.

Pistas de aterrizaje en mal estado, instalaciones antiguas, fallas de seguridad y malos cercos perimétricos son algunas problemáticas que tienen, según documentos oficiales revisados por El Comercio, diálogos con fuentes y entrevistas con autoridades y especialistas.

En la lista está el aeropuerto Alejandro Velasco Astete (AIVA) del Cusco, el segundo más importante del país y que es administrado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac), la empresa estatal que opera 15 terminales aéreos que no han sido privatizados. Por el AIVA, cada año transitan unos tres millones de pasajeros (contando las llegadas y salidas).

El terminal, ubicado en una zona altamente urbana, también ha tenido problemas con la pista. Foto: LC Perú

El 12 de diciembre del 2023, en el aeropuerto hubo una inspección Avsec (Aviation Security), un crucial protocolo de seguridad de la aviación civil. El oficio 0288-2023-MTC/12.04.AVS-PV, del 19 de diciembre, desarrolla la auditoría, que incluye 36 discrepancias sobre el funcionamiento del AIVA. Varias observaciones mencionan las máquinas de rayos X, equipos necesarios para detectar mercancías ilícitas o prohibidas en los equipajes.

En el oficio se señala que, durante la inspección, una máquina estaba inoperativa por más de 48 horas, y que Córpac no envió un informe sobre el problema a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), algo que debía hacer. También se detectaron máquinas que mostraban imágenes incompletas.

En el aeropuerto del Cusco, las máquinas de rayos X se malogran constantemente, Foto: Córpac

De acuerdo con las fuentes de este Diario, esa no fue la primera vez que los rayos X fallaban: ha ocurrido varias veces y ha propiciado el contrabando de mercancías o sustancias ilícitas. Un caso así se dio en marzo del 2015, cuando Carlos Tumpay Gamarra, entonces oficial Avsec del AIVA, permitió el pase de 27 kilos de oro ilegal valorizados en más de medio millón de dólares. La fiscalía investigó a Tumpay, quien luego fue absuelto. En setiembre del 2015, logró su reincorporación por una medida judicial. En setiembre del 2023, Tumpay fue trasladado a Ilo, aunque después obtuvo su reposición por un fallo judicial.

Actualmente, las máquinas de rayos X siguen fallando, dijeron las fuentes consultadas.

Fallas en los equipos de rayos X del aeropuerto del Cusco #VideosEC #UI

En la inspección del 12 de diciembre se acreditó que Córpac no tenía un programa de seguridad actualizado en el AIVA, algo necesario en los terminales aéreos con un movimiento anual superior a 100.000 pasajeros embarcados. Asimismo, el documento indica que desde enero del 2023 debía implementarse un sistema de CCTV (circuito cerrado) con personal que, en tiempo real, evaluara las actividades registradas por las cámaras. No obstante, no se asignó al personal que debía realizar la labor.

Con la pista de aterrizaje también hubo problemas. En julio del 2023, Córpac firmó un contrato con el Consorcio Huk Kallpalla para el mantenimiento del pavimento de la pista, una obra con un presupuesto de S/8,9 millones.

La contraloría, a través de tres informes (el último de febrero del 2024), alertó sobre los retrasos en la obra y las inconsistencias de los materiales usados en el pavimento, lo que ocasionó que varias partes de la pista se levantasen. Además, cuando se hizo el mantenimiento, no se consideró el tratamiento del cableado del sistema eléctrico que permite el funcionamiento de las luces de balizaje; tampoco la colocación de la geomalla que va entre las capas del pavimento.

Un problema de otra naturaleza se dio por la dependencia de la Policía Antidrogas (Dirandro) ubicada dentro del aeropuerto. El 18 de abril, en una inspección de Córpac se verificó que en esa oficina se almacenaban 60 kilos de clorhidrato de cocaína incautada a fines del 2023 fuera del aeropuerto, en un tractor-camión que circulaba alrededor de la ciudad. Desde entonces, la sustancia permaneció ahí por disposición fiscal. Recién fue retirada el 24 de abril.

Un día antes, el gerente del AIVA, Fernando del Busto, había enviado un documento al fiscal antidrogas del Cusco Eleazar Ambia para pedirle que retiraran la droga, cuatro vehículos y armas incautadas que permanecían en la oficina de la Dirandro. Del Busto advirtió sobre el peligro que representaba que los bienes incautados permanecieran en el aeropuerto del Cusco.

El AIVA está a solo minutos en carro del centro cusqueño, en una zona urbana rodeada de edificaciones. Si bien en la región ya se construye el aeropuerto de Chinchero, a una hora de la ciudad, su avance es lento. Hace unas semanas, El Comercio informó que, a una década de iniciado el proyecto, solo se ha avanzado el 10% de sus obras principales. Por esta razón, es probable que el AIVA siga un tiempo más como el principal terminal cusqueño.

El cierre en Jaén

El aeropuerto de Jaén (Cajamarca) no tiene el flujo de pasajeros de Cusco, pero es un punto estratégico entre la costa y la selva norte del país, y para visitantes de atracciones turísticas como Kuélap, en Amazonas.

En febrero del 2023, los vuelos del aeropuerto, administrado por Córpac, se suspendieron por problemas con la pista de aterrizaje. Desde entonces, salvo por una pequeña reapertura en julio, no opera. En mayo último, el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, anunció la reanudación de los vuelos comerciales de aeronaves pequeñas.

El aeropuerto de Jaén (Cajamarca) está cerrado desde inicios del 2023 por el mal estado de la pista de aterrizaje. El año pasado, se invirtieron S/4,5 mlls. para arreglarla, cuando es necesaria una nueva. Foto: MTC

Córpac invirtió más de S/4,5 millones para reparar zonas críticas y señalizar la pista, pese a que estos trabajos resultaban insuficientes porque ya cumplió su período de vida útil y, más bien, necesitaba una rehabilitación integral, como indica un oficio de noviembre del 2023 que Roger Bernedo, entonces gerente general de Córpac, envió al viceministro de Transportes, Ismael Sutta.

La obra, a cargo del Consorcio Vial Diamante, se entregó en el 2023. No obstante, un oficio del MTC, de diciembre, advirtió sobre el deterioro de la superficie de la pista. Precisó que para rehabilitarla se usaron especificaciones técnicas de la construcción de carreteras cuando debió optarse por especificaciones estándar de la Federal Aviation Administration. Un integrante de ese consorcio era Trujillo Bienes & Multiservicios E.I.R.L., firma que fue parte del Consorcio Huk Kallpalla, a cargo de reparar la pista del aeropuerto del Cusco.

El aeropuerto de Jaén (Cajamarca) está cerrado desde inicios del 2023 por el mal estado de la pista de aterrizaje. El año pasado, se invirtieron S/4,5 mlls. para arreglarla, cuando es necesaria una nueva. Foto: Córpac

El alcalde de Jaén, José Tapia, señaló que el cierre del aeropuerto generó un gran impacto en la economía de la provincia. Estimó que las pérdidas en Jaén ascienden a unos S/100 mlls. y en el sector nororiente peruano a S/500 mlls.

Pérdidas en Jaén #VideosEC #UI

Roger Bernedo, al mando de Córpac hasta enero último, recordó que desde el 2016 la DGAC ha demorado en la elaboración del expediente técnico para construir la nueva pista. En el 2020, Donald Castillo, jefe de la DGAC, se comprometió a rehabilitar toda la pista. Cuatro años después, recién se trabaja el expediente técnico.

Rubén Gómez Sánchez, exasesor de Córpac y profesor de la UNI, recordó que la empresa contratada para reparar la pista del aeropuerto de Jaén hizo una labor parcial, “en determinadas zonas [de la pista], sobre todo en la zona de más alta intensidad de uso, que es donde el avión llega y sale. Entonces, después de unos días cortos [tras la rehabilitación de la pista, el asfalto tuvo fallas”.

“Los arreglos que se han hecho, vamos a calificarlos, son arreglos de orden temporal con un tiempo de vida”, indicó el especialista.

“Los riesgos son previsibles, los riesgos no son fortuitos” #VideosEC #UI

Al ser temporales, Gómez Sánchez cree que lo importante está en que el MTC “avance con el proceso de licitación [para la nueva pista] y, claro, lo aconsejable sería que haga un contrato de gobierno a gobierno”.

Según Bernedo, “normalmente, [cada aeropuerto contrata] a empresas de bajo nivel, que no tienen el paraguas económico, un soporte”.

Otro problema en Jaén es que no tiene un cerco perimétrico. Esto ocasiona que el ganado y los vecinos crucen por el terminal porque es la vía más rápida para llegar a su destino, lo que puede causar una tragedia si un avión está por despegar o aterrizar.

Deficiencias en los aeropuertos a nivel nacional #VideosEC #UI





La situación en Jauja

En julio del 2022, un informe de la contraloría alertó sobre las grietas y fisuras de la pista de aterrizaje y el estado del cerco perimétrico del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja (Junín). Asimismo, un reporte de Córpac, de setiembre del 2023, muestra, además de los baches de la pista, cómo el cableado eléctrico fue instalado de forma artesanal.

Un informe de Córpac, del segundo semestre del 2023, muestra imágenes del estado de la pista y el cableado eléctrico del aeropuerto de Jauja (Junín). Foto: Córpac

Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván, las suspensiones de vuelos son más frecuentes desde el 2023. “[El aeropuerto está funcionando] con un solo viaje diario. Seguimos con los altos costos y con las paralizaciones intempestivas”.

En febrero del 2023, el servicio se paralizó casi una semana, según comunicados de Córpac. En noviembre, el ente envió un informe al viceministro Sutta en el que sustentó la necesidad de priorizar la rehabilitación del aeropuerto por su estado crítico.

Paralizaciones en el aeropuerto de Jauja #VideosEC #UI

Este año, las suspensiones de las operaciones aéreas empezaron en febrero, según Córpac. La primera, de 15 días, se debió a las lluvias y trabajos de mantenimiento. En marzo hubo otra por las mismas razones. Ese mes, la contraloría publicó un nuevo informe con observaciones que hizo dos años atrás: remarcó la falta de mantenimiento ante “la presencia de parches de concreto fisurados y agrietados”, y que el cerco perimétrico pone en riesgo las operaciones aéreas al no restringir el tránsito de personas y animales por la zona.

Un informe de Córpac, del segundo semestre del 2023, muestra imágenes del estado de la pista y el cableado eléctrico del aeropuerto de Jauja (Junín). Foto: Córpac

Galván resaltó que el flujo de pasajeros ha disminuido por las paralizaciones: “En esta zona viajaban más de 20.000 pasajeros mensuales, ya no tenemos esa cifra hoy en día por la inestabilidad de los vuelos y la desconfianza que turistas y comerciantes tienen [para] venir”.

El caos en Yurimaguas

En el oficio que Bernedo envió a Sutta en noviembre del 2023 mencionó los aeropuertos de Jaén, Jauja y el de Yurimaguas (Loreto), operado por Córpac. En ese entonces, un monte aledaño a la pista de aterrizaje comenzó a derrumbarse porque el alcantarillado, que cruza el aeropuerto, colapsó. A inicios de este año, la pista se dañó. Actualmente, está partida en dos.

Erosión en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Yurimaguas en febrero pasado. Foto: Contraloría

Roy Saldaña, alcalde de la provincia de Alto Amazonas (cuya capital es Yurimaguas), indicó que el aeropuerto está casi inoperativo. “Solo operan vuelos de cinco pasajeros; vuelos de mayor tamaño no pueden ingresar”.

Antes, según Córpac, atendía entre 20 y 25 vuelos diarios.

Caos en el aeropuerto de Yurimaguas #VideosEC #UI

Saldaña afirmó que la situación afecta a pacientes con problemas de salud que deben trasladarse a otras zonas del país: “Hemos logrado descolmatar y eso ha permitido de que ya no se den las inundaciones en el centro de la ciudad. Sin embargo, la consecuencia de ello es que tenemos el aeropuerto inoperativo, tenemos grandes problemas. No pueden venir los vuelos regionales, los enfermos tienen que salir por la ruta a Tarapoto y luego coger el vuelo a Iquitos y evidentemente si una persona está grave de salud en pésimas condiciones, eso pone más en riesgo aún su salud, su integridad y se han dado casos donde muchas veces ya no han llegado también los pacientes a Iquitos y eso es lamentable”.

Tras la erosión que sufrió la pista de aterrizaje del aeropuerto de Yurimaguas, esta quedó partida en dos por los trabajos de descolmatación realizados por la municipalidad, como se ve en la imagen. Foto: Municipalidad de Alto Amazonas

Saldaña agregó que el MTC ha asignado presupuesto para la reparación del aeropuerto. Sin embargo, sostuvo que el expediente técnico del proyecto aún no se encuentra listo.

Al respecto, dijo: “La idea era que el Ministerio que es el competente en esta infraestructura, en esta inversión, acelere la culminación del expediente de lOARR [Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición]. Sin embargo, hasta ahora no está culminado. [...] se comprometieron que en mayo iba a estar culminado el expediente del IOARR. Pasó mayo, me volví a encontrar con el ministro y luego dijeron junio. Ya prácticamente se está terminando junio y no vemos que haya una intención de culminar el IOARR”.

El Comercio pidió el descargo del MTC, al que Córpac y la DGAC están adscritos. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. El 23 de junio, el MTC informó que impulsa la modernización de un grupo de ocho aeropuertos, entre los que se incluyó a Jaén, Jauja y Yurimaguas.

Análisis

El extitular del Mincetur y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), Edgar Vásquez, sostuvo que el que “nuestros aeropuertos no operen con el nivel que se requiere afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, el turismo, los negocios y el impacto económico positivo que eso genera, y también afecta los negocios de comercio de mercancías internas con un potencial internacional”, los que podrían conectarse con terminales más grandes para las exportaciones.

Falta de conectividad aérea en el Perú #VideosEC #UI

Luego afirmó que actualmente pensamos en “nuestra estructura que ya existe, pero hay regiones en las que necesitamos seguir ampliando el desarrollo aeroportuario, tanto por el lado de los Andes como por el lado de la Amazonía Peruana”.

“Todavía existen lugares en el Perú en donde la infraestructura es muy básica. Solo pueden entrar avionetas”, comentó Vásquez.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, José Koechlin, falta voluntad política para superar la situación actual: “Si no hay aeropuertos buenos, es muy difícil que despeguen sitios emblemáticos del Perú que tienen atractivos turísticos y que no pueden desarrollarse porque no hay confianza”.

Perjuicio en el sector turismo #VideosEC #UI

Koechlin remarcó que “los aeropuertos necesitan ser manejados mejor; se necesita una decisión política urgente, grande, decisiva. Es elemental. [...] [Necesitamos] que se declare en emergencia y que se provean los mecanismos de inversión, que se permita al sector privado participar mejor en el turismo”.

