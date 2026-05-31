Mayté Ciriaco Ruiz
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San Marcos: el profesor que publicaba investigaciones de sus alumnos como suyas bajo un complejo esquema

El 8 de febrero de 2024, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) terminaron un artículo sobre una carcasa hidrodinámica para proteger puentes. Meses después, descubrieron que su investigación había sido publicada en el congreso internacional LACCEI 2024 y en revistas científicas, pero bajo la autoría exclusiva de su profesor, Yvan Huaricallo Vilca, y con afiliación a otra universidad.

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