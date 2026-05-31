San Marcos: el profesor que publicaba investigaciones de sus alumnos como suyas bajo un complejo esquema

Este caso no sería un hecho aislado, sino parte de un posible esquema sistemático de producción y reutilización de trabajos académicos estudiantiles. A través de peritajes, correos y audios, el documento expone 11 casos que evidencian un preocupante patrón dentro de las aulas.

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La secuencia operativa identificada iniciaba con la asignación obligatoria de artículos científicos en cursos técnicos que no correspondían a investigación, como Saneamiento Básico. Para incentivar la entrega, presuntamente se ofrecían puntos adicionales en la calificación o la aprobación directa de la asignatura.

Según el expediente, existen registros de audio donde el docente admitiría asignar mayor calificación a los alumnos que entreguen buenos artículos, e incluso un registro audiovisual donde habría ofrecido incrementar dos puntos en un examen a cambio de que los estudiantes mejoren artificialmente su evaluación de desempeño docente. En dicho registro, el docente declara: “Si logran revertir esos cinco alumnos, les voy a aumentar dos puntos a ese examen a todos”.

Una vez obtenidos los trabajos, estos pasarían por un proceso de selección y reutilización sistemática, en el que presuntamente se realizaban traducciones al inglés o modificaciones de títulos. Tras esto, el docente se ofrecía a gestionar su publicación en congresos internacionales, bajo la condición de ser incluido como coautor, pese a no haber tenido una participación sustantiva. Si los alumnos se negaban a ceder sus derechos, el trabajo terminaba siendo publicado de manera unilateral o reciclando tesis de grado de otras universidades.

Los testimonios recabados ilustran presuntas vulneraciones de derechos. En el documento se expone el caso de Jorge Trauco, estudiante del curso de Saneamiento, quien relató cómo un trabajo grupal elaborado con datos simulados, por sugerencia del docente ante la falta de recursos, fue enviado a un congreso indexado sin autorización. En dicho proceso, se incluyó como autora a la estudiante Jackeline Ríos Tarazona. El caso de Ríos revela una capa adicional de irregularidad: ella había cedido acceso a una cuenta de correo electrónico al docente para gestionar un artículo propio, sobre producción de biogás, en el congreso LEIRD 2023.

Ríos menciona que Huaricallo utilizó ese mismo acceso para enviar también el artículo sobre humedales del grupo de Trauco, inscribiéndola como autora sin su conocimiento. “No tuve participación, conocimiento ni consentimiento”, dice Ríos.

En otro caso, el estudiante Eduardo Aldana logró hacer que el docente admitiera presuntas irregularidades tras ser confrontado. En los audios, el profesor ofrece disculpas por publicar sin permiso: “Te quería pedir disculpas por ese tema, por haber subido. La medida correctiva que he tomado es escribir al congreso y haber retirado”.

A esto se suman registros donde el docente admite desconocer los contenidos que imparte: “No he hecho mucho de diseño, es por eso que no me sé tanto el diseño”. Sobre la plaza que ocupa en una especialidad que no corresponde a su formación, el propio docente lo explica así: “Los concursos no te preguntan muy a profundidad. La parte técnica, qué tanto sabes del concurso, vale un 10, 20%, nada”.

Caso Huaricallo Vilca — Dashboard de datos Caso Huaricallo Vilca — UNMSM

11 casos documentados de presunta apropiación académica Docente de Ingeniería Civil · Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 11 Casos documentados 2023–2026 11+ Publicaciones verificadas en congresos y revistas 4 Autoridades implicadas como coautores 0 Procesos disciplinarios abiertos Fichas de casos Línea de tiempo Publicaciones Coautorías cruzadas Caso 1 Mala praxis institucional y exposición al riesgo Félix Sánchez Benites Ciro Bedia Docente denunciado por hostigamiento sexual. La Secretaría de Instrucción derivó el caso al Decanato con recomendaciones de medidas preventivas. En marzo de 2026, el docente reapareció en la programación del semestre 2026-I dictando "Desarrollo Personal y Liderazgo" con alumnos de primer ciclo. La Dirección de la Escuela alegó desconocer la denuncia, en aparente contradicción con comunicados institucionales previos. Caso 2 Apropiación del artículo sobre carcasa hidrodinámica en puentes DOI: 10.18687/LACCEI2024.1.1.1496 Artículo elaborado por estudiantes en Ingeniería de Proyectos (2023-2). El docente no realizó aportes pero exigió ser incluido como coautor. Al no obtener la firma, publicó el trabajo con su nombre y afiliación a la UPN en LACCEI 2024 y al menos dos revistas adicionales. En audio, el docente ofrece disculpas y reconoce haber pedido el retiro del artículo. El registro aparece en marketplace.copyright.com. Caso 3 Envío no autorizado del artículo sobre humedales artificiales Jackeline Ríos Tarazona (sin consentimiento) Artículo elaborado con datos inventados por sugerencia del docente. Sin autorización, fue enviado a LEIRD 2023 con el nombre del docente y de Jackeline Ríos Tarazona, quien no participó. El docente usó una cuenta de correo creada a nombre de Ríos para ejecutar el envío. El artículo terminó publicado solo bajo el nombre del docente. Caso 4 Intento de coautoría no consentida — artículo sobre prefabricados El docente solicitó la firma de Euler Portocarrero para un artículo ya enviado a LEIRD 2024, en el que lo había incluido como coautor sin su conocimiento ni participación. El estudiante rechazó firmar. Caso 5 Presunto autoplagio en artículo sobre plantas de tratamiento José Jorge Espinoza Eche (exvicedecano) Artículo firmado por Huaricallo y Espinoza Eche que presenta coincidencias sustanciales con una publicación previa de Espinoza Eche en revista de la UNMSM. En audio, Huaricallo reconoce haber solo "dado el formato". Eulogio Santos de la Cruz, coautor original, no figura en la nueva versión. Caso 6 Artículo sobre pavimentos asfálticos derivado de tesis de la UPN José Jorge Espinoza Eche Félix Sánchez Benites Artículo basado en tesis de Richards Gutiérrez Rivero de la UPN, asesorada por Huaricallo. Publicado con coautorías de Espinoza Eche, Sánchez Benites y otros, ninguno en la tesis original. Huaricallo fue simultáneamente asesor y jurado evaluador de la tesis. Caso 7 Artículo sobre modelado hidráulico — todos los coautores son autoridades Ciro Bedia (decano) Félix Sánchez Benites José Jorge Espinoza Eche Artículo sobre hidráulica fluvial firmado por Huaricallo, Sánchez Benites, Espinoza Eche y el actual decano Ciro Bedia. Ninguno tiene especialización en hidráulica fluvial. Presenta similitudes con trabajos de estudiantes del curso Análisis Estructural II solicitados por el docente Rick Delgadillo Ayala bajo el mismo patrón. Caso 8 Artículo sobre viviendas rurales derivado de tesis de la UNAP Artículo publicado en revista institucional de la UNMSM basado en tesis de la Universidad Nacional del Altiplano. Huaricallo figura como coautor pese a no participar en la tesis, cuyo asesor real fue el Ing. Guillermo Fernández Sila. Las coincidencias en datos, metodología y resultados son sustanciales. Caso 9 Artículo sobre concreto con chips de acero — coautor es evaluador del congreso Artículo derivado de tesis de Alarcón Cueva y Regalado Arévalo. Figura como coautor Yoner Romero Cueva, docente de sociología que además integra el comité científico de LEIRD 2022 y LACCEI 2024: posible conflicto de intereses entre coautor y evaluador del mismo circuito de publicación. Caso 10 Artículo sobre estabilización de suelos — coautores ajenos a la temática Artículo derivado de tesis de Cáceres Basauri y Chávez Velásquez. Figuran como coautores Yoner Romero Cueva (sociólogo), César Martínez Zapana (abogado) y Carlos Sarabia Orihuela (docente de educación), ninguno con formación en ingeniería civil ni mención en la tesis. Huaricallo fue también jurado evaluador de esa tesis. Caso 11 Dos artículos sobre el puente Huaripachi con posible autoplagio entre sí DOI: 10.18687/LACCEI2024.1.1.1310 Dos artículos en LACCEI 2024 sobre el mismo puente, mismos autores, sin referencias cruzadas entre sí. Ambos con coincidencias con la tesis de Maylle Gamarra, cuyo asesor fue el Mg. Jorge Canta Honores, no Huaricallo. Asignación obligatoria de artículo en curso Saneamiento Básico. Elaboración con datos simulados por indicación del docente (caso 3). Envío no autorizado del artículo de humedales a LEIRD 2023 usando correo a nombre de Jackeline Ríos. LEIRD 2023 publica el artículo solo bajo nombre del docente. Ríos Tarazona figura como "ingeniera". Trauco denuncia ante el director Luis Miguel Morán. Docente convoca a Eduardo Aldana para pulir el artículo sobre carcasa hidrodinámica (caso 2). Aldana se retira reservando sus derechos de autor. Publicación en LACCEI 2024, Costa Rica, solo bajo nombre del docente con afiliación a UPN. También aparece en revistas adicionales y en marketplace.copyright.com. Docente solicita firma de Euler Portocarrero para artículo de LEIRD 2024 donde ya lo había incluido sin su consentimiento (caso 4). Portocarrero rechaza. Eduardo Aldana y otros estudiantes presentan queja formal ante el decano Ricardo Santos y el vicedecano Espinoza Eche. No se abre proceso disciplinario. Reunión entre Aldana y el docente. Aldana graba audios: el docente admite irregularidades, pide disculpas, confirma que Sánchez Benites y Espinoza Eche ya sabían, y se refiere a los estudiantes como "la muchachada". CEIC presenta Oficio N° 004-2025 por caso de hostigamiento sexual (caso 1). Cuatro días después, estudiante formaliza denuncia ante Secretaría de Instrucción. Docente reaparece en programación 2026-I dictando "Desarrollo Personal y Liderazgo" con alumnos de primer ciclo, pese a denuncia de hostigamiento en curso. El Comercio solicita descargos. La Escuela de Ing. Civil acusa recibo sin responder. El docente no responde a los dos mensajes enviados. Año Título Congreso / Revista Irregularidad 2023 Tratamiento de aguas grises con humedales (caso 3) LEIRD 2023 — virtual Apropiación 2023 Improvement of concrete resistance f'c=210 kg/cm2 with steel chips (caso 9) LACCEI 2023 — Buenos Aires Coautoría dudosa 2023 Comparative analysis — NaCl and Portland Cement in clay soils (caso 10) LACCEI 2023 — Buenos Aires Coautoría dudosa 2023 Variation of concrete compressive strength with abutments and spirals LACCEI 2023 — Buenos Aires Coautoría dudosa 2024 Proposal for a hydrodynamic casing in bridge pillars (caso 2) LACCEI 2024 — Costa Rica Apropiación directa 2024 Evaluación probabilística de falla del puente Huaripachi (caso 11) LACCEI 2024 — Costa Rica Posible plagio 2024 Desplazamiento y frecuencia fundamental del puente Huaripachi (caso 11) LACCEI 2024 — Costa Rica Posible autoplagio 2025 Innovation in management of sludge in wastewater treatment (caso 5) Environment and Ecology Research Posible autoplagio 2025 How rubber % and size affect water stability in asphalt (caso 6) IIETA — MMEP Plagio de tesis 2025 Hydraulic modeling for flood defense in river basins (caso 7) Preprints.org Coautoría dudosa 2025 Improvement of thermal quality in rural houses with fiber cement (caso 8) Revista UNMSM — IIGEO Plagio de tesis Autoridades y actores que figuran como coautores en publicaciones cuestionadas sin evidencia verificable de contribución técnica a las investigaciones. Ciro Bedia Guillén Decano actual · Ing. Geólogo, maestría en Geotecnia y doctorado en Medio Ambiente 1 publicación cuestionada (caso 7) José Jorge Espinoza Eche Exvicedecano · Ing. Sanitario — tiene relación temática solo en caso 5 3 publicaciones cuestionadas (casos 5, 6, 7) Félix Santiago Sánchez Benites Director de escuela actual · maestría en Gerencia de Proyectos Empresariales 2 publicaciones cuestionadas (casos 6, 7) Ricardo Ramiro Santos Rodríguez Exdecano · en conversaciones con Huaricallo sobre concursos y artículos. Pregunta "¿en qué me incluirías?" Ver perfil Google Scholar Yoner Jaime Romero Cueva Sociólogo · miembro del comité científico de LEIRD 2022 y LACCEI 2024 — posible conflicto de intereses 2+ publicaciones cuestionadas (casos 9, 10)

Frente a estas primeras denuncias, el entonces director de la Escuela de Ingeniería Civil, Luis Miguel Morán, convocó a Huaricallo a su oficina. Según relata el exdirector, el docente admitió haber enviado el artículo de Trauco con datos inventados y fue instruido a desistir.

Aunque inicialmente se creyó que era una “inexperiencia” solucionable con una llamada de atención, Morán constató luego que las publicaciones continuaron. “Es una práctica sistemática”, concluye el exdirector, añadiendo una dura crítica institucional: “San Marcos aparece entre las universidades con más artículos en revistas canceladas por prácticas depredadoras. Es una vergüenza nacional”.

Cuando los estudiantes denunciaron formalmente los hechos en 2025, no se abrió un procedimiento administrativo disciplinario, optando por reprensiones verbales informales.

La ausencia de una respuesta institucional rigurosa podría explicarse por una preocupante red de coautorías: altas autoridades de la facultad, incluyendo al actual decano Ciro Bedia, al ex vicedecano José Jorge Espinoza Eche y al director de escuela Félix Sánchez Benites, figuran como coautores en publicaciones cuestionadas lideradas por Huaricallo. En varios de estos artículos, se habría incurrido en la reutilización de tesis de grado de otras universidades incorporando a las autoridades sin evidencia de contribución técnica efectiva.

El Comercio solicitó descargos formales al docente Yvan Huaricallo Vilca y a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil. Hasta la fecha de publicación, la Escuela de Ingeniería Civil acusó recibo de las preguntas sin emitir respuesta. El docente Huaricallo Vilca no respondió a los dos mensajes enviados.