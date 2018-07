Los cinco países con mayor influencia cultural en el mundo

En el mundo existen una serie de países con distintas culturas. Sin embargo, a nivel global, algunas de ellas tienen mayor influencia sobre el resto de naciones.

Precisamente, muchos de estos destinos son los más añorados por los viajeros. Sobre ello, The Wharton School of University of Pennysilvania elaboró un estudio con los países con mayor influencia cultural, que contó con las respuestas de 16 mil personas de diferentes lugares del mundo.

¿Te gustaría visitar alguno de estos países? Descúbrelo en la galería de la nota.