6 consejos para viajar seguro en este feriado largo

Aprovechando los días de feriado largo del 1 al 4 de noviembre, más de una familia o amigos vienen planeando un viaje de distracción en su vehículo a los atractivos turísticos más cercanos de Lima, y para poder hacerlo sin que nada los preocupe o interrumpa, lo mejor es tomar ciertas recomendaciones de seguridad previas.

Para ello, Willard Manrique, especialista en movilidad urbana, brinda algunos consejos para disfrutar de un viaje sin preocupaciones:

1. Infórmate previamente: Es necesario que antes de elegir el destino, te informes sobre las condiciones del lugar y te asegures de que tu vehículo podrá transitar por esa carretera o soportar lo que pudiera presentarse durante el camino.

Por ejemplo, no todos los vehículos pueden transitar por trochas o rutas no asfaltadas, o en otros casos, si no cuenta con neblineros no podrá cruzar con normalidad el serpentín de camino al norte.

2. Revisión técnica vehicular: Días antes del viaje es necesario realizar una revisión del motor, frenos, direcciones y neumáticos. Es sumamente importante que un profesional chequee las piezas principales y que estas se encuentren en perfectas condiciones para que evites posibles accidentes y eventuales contratiempos durante el camino.

3. Estado del tráfico: Antes de que inicies tu viaje planifica el camino y evalúa la posibilidad de usar rutas alternas que permitan evitar la congestión. Para esto existen diversas apps que evalúan el tráfico en tiempo real.

4. Luces encendidas: En ruta, con una velocidad considerable, no olvides llevar las luces bajas encendidas y que cada maniobra a realizar sea anunciada con los direccionales.

5. Seguridad: Los mayores de 13 años y adultos deben viajar con los cinturones de seguridad ajustados y que los bebés o niños más pequeños lo hagan sujetos a sillas especiales que se fijan al asiento con el cinturón de seguridad del vehículo.

6. Descanso durante el viaje: Si vas a salir de Lima y el viaje supera las 4 horas, es recomendable que se programen una o dos paradas de un tiempo estimado de 15 a 30 minutos para que el conductor pueda dormir o solo descansar, y luego poder continuar el trayecto.