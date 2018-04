- / -

Ver un show de televisión en vivo. Si tienes una noche durante tu viaje a Nueva York, ¿por qué no aparecer en televisión? Programas como Late Night with Seth Meyers o The Tonight Show starring Jimmy Fallon ofrecen tickets gratuitos para asistir a las grabaciones y ensayos. Solo hay que reservarlos en línea. (Foto: Facebook The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)