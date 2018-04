- / -

Pecatu, Bali. Es una de las islas más bellas de Indonesia. No en vano los recién casados la eligen como el lugar ideal para iniciar sus primeros días en pareja. Pero ahora se está convirtiendo en uno de los lugares más atractivos para ligar. Sentirás el ambiente de fiesta ni bien llegues al lugar. No importa que sea de día o de noche, allí la fiesta no para. (Foto: AFP)