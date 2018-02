¿Amante del rock? 7 bares ideales para ti en Lima

El rock es un puente cultural que ha influenciado a distintas generaciones de todo el mundo. Nació a inicios de los años sesenta y, con el paso del tiempo, ha devenido en una serie de sub géneros, como el punk, new wave y heavy metal, que ha generado millones de adeptos. Para disfrutar de esta movida en Lima, existen una serie de bares en los que se pueden escuchar a bandas locales y conciertos tributo.



Sargento Pimienta, Eka y El Dragón son algunos de los bares rockeros más icónicos de Lima. Aunque de características distintas en sus ambientes y decoración, todos, de algún modo, están unidos por esa corriente musical que vio nacer a bandas como The Beatles, The Rolling Stones y Pink Floyd.



Recorre la galería de esta nota y descubre la ruta de bares rockeros que hay en Lima.