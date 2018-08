Canadá: Recorre el sendero más largo del mundo

Se trata de The Great Trail, un camino de 24 mil kilómetros con el que podrás conocer todos los atractivos turísticos de Canadá; además de disfrutar de sus más bellos paisajes, aprender de la cultura local y la historia del país.



Puedes recorrer todo el camino a pie, en bicicleta, a caballo o hasta en una moto de nieve. Es la experiencia perfecta para los viajeros amantes de la aventura. Incluso, en el trayecto del The Great Trail encontrarás diversos operadores turísticos, que harán esta actividad mucho más divertida y placentera.



La acogida de este gran sendero ha sido tan buena que ya cuenta con una aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Revisa nuestra fotogalería para conocer un poco más sobre The Great Trail.