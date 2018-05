Centro de Lima: 5 bares geniales que debes visitar

- / -

Bar Maury. Ubicado en jirón Ucayali 310, se trata de uno de los mejores lugares del Centro de Lima para probar nuestro trago emblema, el pisco sour. Tras cierre del Bar Morris, donde, según historiadores, se inventó esta bebida, varios de sus mozos llegaron a trabajar a esta insignia del buen beber. El horario de atención es de lunes a jueves de 11 a.m a 11 p.m., viernes a sábado de 11 a.m a 2 a.m y domingos de 11 a.m a 10 p.m. (Foto: Facebook Bar Mauri)