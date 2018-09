Chefs top del mundo recorrerán cuatro ciudades del Perú

La reconocida marca 'The World's 50 Best Restaurants', que edita la lista anual de los mejores restaurantes del mundo, llega a Perú con '50 Best Explores', una experiencia que busca dar a conocer la riqueza gastronómica que tiene nuestro país a través de destacados cocineros internacionales cuyos restaurantes forman parte de su famoso ranking.

Entre los chefs de fama mundial que explorarán cuatro regiones gastronómicas del Perú (Tumbes, Iquitos, Cusco y el Valle del Colca en Arequipa) están Ana Ros (Hisa Franko, Eslovenia), Daniela Soto-Innes (Cosme, USA/México), James Lowe (Lyle’s, Inglaterra) y Jock Zonfrillo (Orana, Australia), desde el 23 de setiembre hasta el 7 de octubre.

Estos cocineros extranjeros estarán acompañados en esta aventura por sus pares peruanos, José del Castillo, Pedro Miguel Schiaffino, Diego Muñoz y Pía León. Además de los jóvenes chefs Arlette Eulert, Matías Cilloniz, Francesca Ferreyros y André Patsias.

Ellos serán anfitriones y guías para mostrar de primera mano, la riqueza de nuestros insumos, la historia de nuestra cocina y todo lo que la rodea a través del intercambio y la experiencia de nuestro paisaje culinario.

Después de los cuatro viajes en Perú, The World's 50 Best Restaurants producirá artículos, películas y fotografías para contar la experiencia de los que fue 50 Best Explores Perú a través de sus redes sociales y sus otros canales de comunicación.