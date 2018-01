Cinco experiencias que tienes que vivir en Aruba

El primer paseo indispensable en la isla de Aruba es disfrutar del sol y las aguas cristalinas en una de sus playas. Empieza en Eagle Beach en la costa noreste. Aquí alquila (desde US$ 10 por día) y deja que las horas pasen mientras disfrutas.



Si lo que buscas es adrenalina, a menos de tres kilómetros está Palm Beach, ideal para practicar deportes como kayak ( US$ 25 la hora), paddle y moto acuática (US$ 75).



Al día siguiente, cálzate las zapatillas y prepárate para un recorrido diferente en el Parque Nacional Arikok, un desierto rocoso en la costa norte de la isla, a 15 minutos del centro. Los tours van desde US$ 80. Si vas en auto, la entrada por adulto es de US$ 10 y los niños ingresan gratis. Aquí explora las cuevas de Guadirikiri o escala las ruinas de Bushiribana, un antiguo molino de oro.



Cuando vuelvas a la ciudad, pasea por las calles de la capital, Oranjestad. Hazlo a pie o tomando el tranvía gratuito de esta ciudad. Aprovecha también para realizar compras; el lugar ideal es el centro comercial Palm Beach Plaza en la plaza Comercio.



---Guía del viajero---



¿Cómo llegar?

Desde Lima hay vuelos en Avianca, Copa Airlines, Latam y United Airlines con escalas en Panamá o Bogotá desde US$ 758. No necesitarás visa.