- / -

Puedes ahorrar en alimentación. Comer en restaurantes no es barato, por ello una muy buena alternativa es preparar tus propios alimentos en tu hospedaje, por lo menos el desayuno o la cena. Muchos de los hostels tienen una cocina acondicionada especialmente para que la usen los huéspedes. No te sorprendas si alguno de los huéspedes te regala alguno de sus productos: parte del encanto de alojarte en un hostel es la posibilidad de compartir con otras personas. Y siempre será mejor donar lo que no vas a comer antes de que se malogre o se desperdicie.(Foto: Kokopelli Hostels)