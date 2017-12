Europa: los destinos más destacados del 2017

- / -

Viena. La capital de Austria no solo sobresale por sus encantadores plazas y calles, sino también por ser una de las ciudades más seguras para los extranjeros, según un estudio de Mercer. La ruta en este lugar no puede estar completa si no visitas el Palacio de Schönbrunn, la Catedral de San Esteban de Viena y el Kunsthistorisches Museum.(Foto: Shutterstock)