Comida española: los mejores lugares de Lima para disfrutarla

Jamón ibérico, tinto de verano y un buen pincho de tortilla. Componentes de una salida memorable. Si quieres disfrutar de los intensos sabores de la cocina española, pero no te alcanza para el pasaje a la 'madre patria', esta nota te dará en la yema del gusto.



Puedes probar en Lima croquetas de jamón serrano, paellas, queso manchego e incluso la típica comida vasca. Si alguna vez has visitado España y extrañas su gastronomía, ya no debes sufrir más.



Lima ya tiene a España culinaria en sus calles gracias a restaurantes como Cavalli, Laeñe y La Posada de Justo. Además, existe el bar de tapas La Cucharita para sentirte como en la península.