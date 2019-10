Los deportes de aventura se caracterizan por generar múltiples emociones, como miedo o alegría desbordante. Por ello, no es novedad que sea el cine la herramienta perfecta para comunicar las experiencias increíbles que nacen a partir de estas prácticas. Desde documentales hasta historias originales, el séptimo arte cuenta con referentes en lo que respecta a deportes de aventura y conservación de la naturaleza.

Se acerca el cierre del concurso Mountain Film Festival 2019 y por ello, recomendamos cuatro films que pueden inspirar tu próximo corto. Recuerda que tienes hasta el 31 de octubre para participar.

1.- Free Solo (2018): documental del director E. Chai Vasarhelyi y el famoso fotógrafo Jimmy Chin. En él se narra la preparación del escalador Alex Honnold, quien realiza la hazaña de ascender 900 metros por la cara de la montaña El Capitán sin cuerdas de seguridad. Este largometraje fue premiado con la estatuilla del Oscar a mejor documental en el 2019.

2.- El Shee (2018): cortometraje grabado en Perú y dirigido por Juan Andrés Coriat, que retrata la vida del trail runner Emerson Trujillo. El film recorre la vida del deportista, mostrando como las enseñanzas de su hermano lo acercaron a la disciplina deportiva que le cambió la vida. El atleta peruano ha representado al país en múltiples competencias internacionales.

3.- Touching The Void (2004): grabada en el Perú y muestra el ascenso al Siula Grande (6.345 msnm) por parte de los alpinistas británicos Joe Simpson y Simon Yates. El director, Kevin McDonald, retrata la intrépida expedición de los dos jóvenes, quienes intentarán ser los primeros en llegar a la cima de esta montaña por la cara occidental.

4.- Into the wild (2007): película perfecta para aquellas personas que siempre han sentido el llamado de la naturaleza. Dirigida por el famoso Sean Penn y basada en el best seller de Jon Krakauer en 1996. Into the Wild muestra la vida de un muchacho que decide alejarse de la sociedad para entrar en contacto con la naturaleza y todo lo que conlleva esta decisión.

El Mountain Film festival, organizado por The North Face, organiza por tercer año consecutivo su concurso, cuyo tema central es los deportes de aventura con énfasis en la exploración, expedición, interacción armoniosa con el medio ambiente y la cultura de montaña. Son tres las categorías: Deportes de montaña, People´s Choice y Exploración y aventura.