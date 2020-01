Disfruta de una deliciosa comida con tu mascota. Estos restaurantes, ubicados en San Isidro, Miraflores y Barranco, le abren las puertas.

1. Nanka

Reserva una mesa en la terraza de este local de la calle Manuel Bañón 260, San Isidro. Así, podrás almorzar o cenar junto a tu fi el compañero. Y es que existe la opción de ordenarle la dieta BARF (a base de alimentos crudos como carnes, huesos o vegetales) por S/10 el paquete de 10 unidades. Allí lo preparan con lomo fino de res, aceite de oliva, ajonjolí, beterraga y zanahoria. Teléfono: 4678-417. 2.

2. María Almenara

Esta pastelería y panadería artesanal cuenta con un amplio salón principal, dos terrazas techadas, una pequeña zona de juegos infantiles y un área para que las mascotas estén cómodas. Así que si se te antoja un postre y no tienes con quién dejar a tu mascota, no hay problema. La torta de chocolate (S/15) es la más popular del local. Va rellena de manjar y cubierta con fudge casero. ¿Dónde? En la avenida La Mar 698, Miraflores. Abre a diario de 7 a.m. a 10 p.m.

3. Las Vecinas

En esta cafetería, ubicada en el jirón Domeyer 219, Barranco, ambos se darán un gusto dulce. Sucede que para ellos hay las galletas Don Fermín. El paquete cuesta S/16 y vienen varias presentaciones. Las andinas llevan quinua, manzana y maní; mientras que las especiales han sido hechas con camote, zapallo, manzana y zanahoria. El establecimiento, además, ofrece recipientes con agua de cortesía para los animales. A los amos les sugerimos el brownie (S/10) elaborado con harina de plátano, cacao y mantequilla de leche de cabra. ¿El horario? Todos los días, menos martes, a partir de las 9 a.m.