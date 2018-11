Año Nuevo: 10 trucos para comprar un pasaje de avión

Es posible ahorrar tiempo y dinero al adquirir un pasaje de avión en Internet. Apunta estos consejos y aprende a realizar una compra inteligente para que viajes a donde quieras.



1. Compra con anticipación



Busca fechas anteriores o posteriores a días festivos. Lo ideal es viajar con un mes de anticipación a estas temporadas que suelen ser altas, para no encontrar pasajes encarecidos.



2. Suscríbete al Newletter



Registra tus datos para que puedas obtener ofertas de las compañías aéreas por e-mail.

3. Mira en quién confías



Pero antes de hacerlo, cerciórate de que sea una empresa confiable. Una forma de hacerlo es verificando su información en la SUNAT.



4. Presta atención a los horarios



Si no tienes apuro en viajar muy temprano o tarde, intenta comprar un pasaje entre los primeros o últimos vuelos del día. Suelen ser más económicos.

5. Y también chequea los días



Si es posible intenta no viajar en fin de semana, porque suelen ser los días más caros. Regresar un lunes en vez de domingo puede ser un ahorro significativo.



6. Usa el programa de millas



Si eres un viajero frecuente, inscríbete en un programa de puntos. Así, cada vez que vueles irás acumulando una cantidad que luego te permitirá canjear pasajes gratis o a menor costo.

7. Enfócate en los buscadores



Como Kayak (kayak.com), Expedia (expedia. com), Momondo (momondo.es), One Two Trip (onetwotrip.com) o Despegar.com. Estas webs muestran en simultáneo los precios que te ofrecen varias aerolíneas por el pasaje que deseas. Compara y elige.



8. Sigue a un blogger de viajes



Muchos de ellos, colocan las últimas promociones en pasajes aéreos y todos los consejos que necesitas para planear una escapada.

9. Haz escalas



Los vuelos con paradas previas son más económicos. Asimismo, considera llegar a aeropuertos poco conocidos. Arribar a los que están en las ciudades más turísticas puede ser más caro.



10. Realiza búsquedas en modo incógnito



Esta es una clave casi de hacker pero funciona. Solo debes activar esa función dando clic en la parte superior derecha del ordenador. Así, al entrar a la página de una aerolínea no se rastreará tu información de navegación y verás precios más bajos.