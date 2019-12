¿En una playa o junto a una catarata? ¿Cerca de la capital o al norte del Perú? Si aún no sabes a dónde ir de campamento o no te logras poner de acuerdo con tus amigos o familiares, presta atención a esta nota y descubre cómo lograr que tu experiencia en una carpa sea única y ecoamigable por Año Nuevo.

OPCIONES CERCA A LA CAPITAL

A dos horas y media de Lima, acampa al lado de una catarata en el pueblo de Obrajillo. Otra alternativa: al interior del complejo arqueológico de Rúpac (Huaral), junto a sus ruinas. Eso sí, debes hacer cuatro horas de trekking para llegar. También puedes armar tu carpa en la Reserva Natural de Lachay. Sus pinturas rupestres y animales silvestres te sorprenderán.

ENTRE MONTAÑAS Y PLAYAS

En el camping municipal de la localidad de Aguas Calientes, tendrás a la ciudadela de Machu Picchu de fondo. Informes al 96336- 0028. ¿Viajarás a Lambayeque? Instala tu carpa en puerto Eten, playa San José o Pimentel. Se encuentran a 15 y hasta 30 minutos de la ciudad de Chiclayo.

EN MEDIO DEL BOSQUE

Hay zonas donde pernoctar en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana de Loreto (comunícate con el Sernanp al 065- 607298). En San Martín, hazlo en el Complejo Turístico Yacumama o en las inmediaciones de la Laguna Azul. Lleva ropa de algodón, gorra, bloqueador, botas para lluvia y repelente.

MÁS RECOMENDACIONES

Porta una linterna recargable. No uses botellas plásticas ni te lleves fragmentos de plantas o flores de la zona. Tampoco incomodes a los animales y procura no fumar (evita generar desperdicios). Utiliza una estufa a batería en vez de fogatas. Por último, de ser necesario, contrata a un guía local. Así aportarás a la economía del lugar.

DETALLES A CONSIDERAR

Acampa en áreas autorizadas para no alterar el entorno natural y consulta la temporada ideal para visitarlas. El teléfono de iPerú (574- 8000) atiende las 24 horas. En algunos sitios está prohibido pescar, hacer fogatas e ir con mascotas, así que infórmate primero. Asimismo, en ciertos espacios debes coordinar con la comunidad.