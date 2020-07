No es lo mismo comer en Japón, en Inglaterra, en México o en Francia. Cada país tiene sus costumbres, las cuales es mejor conocer antes de viajar para no pasar como unos turistas maleducados.

La página web especializada en viajes Wimdu publicó una infografía para saber qué debemos hacer y qué no cuando viajamos a determinados países. Las costumbres se relacionan con la postura a la hora de comer, la forma como ingerimos los alimentos y la posición o uso de los utensilios durante la cena.

(Foto: Shutterstock)

¿Sabías que en Francia no debes quitar los brazos de la mesa hasta terminar de comer? ¿O que en Corea no debes recibir el plato si no se te entrega con las dos manos? Tampoco olvides que en España hay que disfrutar de la sobremesa después de comer; o si vas a Tailandia que solo debes comer con cuchara y no tenedor.

Así que ya sabes. Antes de viajar en tus próximas vacaciones, recuerda averiguar más sobre las costumbres del país que visitarás. Por mientras, esta infografía te ayudará.

(Fuente: Wimdu)