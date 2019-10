View this post on Instagram

¿Te imaginas caminar por encima de los imponentes árboles de nuestra selva? . Estos puentes colgantes se encuentran en #Iquitos y te regalan una vista de ensueño. Además, son completamente seguros y los puedes disfrutar junto a tu familia. . 📌#ElDato . ⏺️Estos puentes pertenecen a un albergue privado llamado EXPLORAMA y están ubicados a 1 hora de la ciudad de Iquitos. ⏺️Para acceder a ellos deberás contactar con un tour operador de Explorama. El viaje dura 2 noches o más cómo mínimo. ⏺️El albergue incluye un tour de trekking de 45 minutos hasta el puente con una caminata. ⏺️La altura promedio de los puentes es de 35 m. ⏺️En el tour puedes realizar actividades como avistamiento de aves durando 2 horas aproximadamente.