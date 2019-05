Barranco: estos son los museos que podrás conocer gratis el sábado 25 de mayo

El Museo MATE, el Museo de Arte Contemporáneo - Lima (MAC), el Museo Pedro de Osma, y el Museo de la Electricidad se unen para celebrar una edición más de 'La noche de los museos de Barranco', con una programación de actividades culturales y pedagógicas que incluye visitas guiadas, talleres, acciones participativas, y mucho más.



La Municipalidad de Barranco, además, participará como colaborador del evento. Esta iniciativa conjunta busca incentivar la visita a los museos del distrito y posicionarlos como espacios de encuentro que estimulan la creatividad, el diálogo y el pensamiento crítico.



El sábado 25 de mayo, de 5 p.m. a 10 p.m. el ingreso a los museos participantes será gratuito y cada una de las instituciones tendrá actividades especiales durante la noche. Además, la Municipalidad de Barranco tendrá una serie de eventos en la Biblioteca y el Parque Municipal.



Programación

Museo MATE

• 5 p.m.— 10 p.m.

—CORTOS AL AIRE LIBRE

Selección making of de la Colección Permanente, por Mario Testino.

—PROYECCIÓN CONTÍNUA: PATIO AMARILLO

A Mangrove at Dusk, Yann Gerstberger. Dirección Mateo Llosa.

LOTE, de Raura Oblitas. Dirección Mateo Llosa.

—VISITA GUIADA GRUPAL

MATE Lab: LOTE, de Raura Oblitas.

A Mangrove at Dusk de Yann Gerstberger.



• 6.30, 7.30 y 8.30 p.m.

—RECORRIDO CON LA ARTISTA. Aforo limitado

Raura Oblitas abre un recorrido sobre LOTE, la exhibición, la investigación previa, el desarrollo de cada escultura y de la instalación final.



Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima)



• 5 p.m. — 6 p.m. Aforo limitado

—RITUAL DE INICIACIÓN

Acción participativa a cargo de las artistas Frances Munar y Aileen Gavonel, acompañadas del músico Rafo Núnjar Tovar.



• 5 p.m. — 9 p.m.

—HABITANTES DEL MUSEO

Mediación y acción participativa con las obras de la Colección.



• 5 p.m.— 10 p.m.

— PARA LA MAR

Acción artística-participativa de dibujos y serigrafías inspirada en el mar, a cargo de Lucía Coz.



• 6 p.m. — 10 p.m.

—COMPOSICIÓN COLECTIVA .

Taller con telas inspirado en la exposición "Nosotros estamos aquí"



• 6 p.m. y 7 p.m.

—KENÉ CON TINTES NATURALES

Taller a cargo de la artista Olinda Silvano.



• 7.30 p.m. — 8.30 p.m.

Performance de Usuario

— HABITANTES

Museo Pedro de Osma



• 5 p.m. — 7 p.m. y 8 p.m. — 9:30 p.m.

—MESTIZAJE EN EL ARTE CUSQUEÑO

Visitas participativas en el pabellón principal.



• 5.30 p.m. — 9 p.m.

—RUTAS Y RAÍCES

Mapa de migraciones en el jardín central.

—RETABLITO MÍO. Cupos limitados

Taller de dibujo de tradiciones familiares en el jardín central.



• 7.30, 8.30 y 9.30 p.m.

—EL TALLER DEL ARTISTA CUSQUEÑO

Presentación teatral en el jardín central.



• 5 p.m. — 7 p.m. y 8 p.m. — 9:30 p.m.

—LA ÑUSTA NOS CUENTA

Intervención teatral en la sala Sur Andino. Funciones cada 30 minutos, previo recojo de tickets.

Museo de la Electricidad de ELECTROPERU



• 5 pm — 10 pm

Visitas Guiadas por el Museo

Historia y memorias del Tranvía eléctrico - biombos informativos.



• 5 pm — 6 pm

Exhibición Científica

- Hidroenergía

- Electrostática



• 5 pm — 6.30 pm

Recordando al ritmo de la Rockola.



• 6 pm — 7 pm

Vagón del Recuerdo. Cuenta Cuentos.



• 6.30 pm — 7.30 pm

Tu peso en los años 60 exhibición de la Balanza Antigua.



• 7 p.m. — 9 p.m.

Vagón del Recuerdo.

Visita Guiada.



• 9 p.m. —10 p.m.

Ruleta Energénicos.

Municipalidad de Barranco



• 5.30 p.m. — 7 p.m.

— PRESENTACIÓN

"La balada de los Libro de poesía

desterrados" de Emilio Paz

Panana. Biblioteca Municipal



• 7 p.m. — 10 p.m.

—CONCIERTO

Ambiente Criollo y Cimarrones.

Bajada de baños