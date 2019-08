Centro de Lima: una ruta de bares para celebrar con amigos| FOTOS

Se trata de un recorrido estratégico en el Centro de Lima. Y es que estos cinco locales se ubican muy cerca unos de otros. Por lo tanto, puedes visitarlos en una sola noche y a pie. El punto de partida está a pocos metros de la Plaza de Armas.



►¿Dónde comer rico en el Centro de Lima?: 9 restaurantes que debes visitar | FOTOS

►Surco Viejo: huariques y bares que sí o sí debes visitar entre amigos|FOTOS

Nos referimos a la nueva sede de Selectos Ibéricos, inaugurada en junio último. En su carta hallarás 184 variedades de vinos para maridar tus piqueos (sánguches, quesos o fiambres). Entre ellos se encuentran el bocadillo de lomo ibérico (S/18) y la tabla de queso de cabrales (S/46). Las copas de vino van desde S/8.



Luego, cruza la Plaza Mayor rumbo a Mi Tercer Lugar, el point de las cervezas artesanales. Hay más de 40 tipos, como la de trigo de Dörcher Bier (S/18) o la diablos azules de Pukllay Belgian (S/20). Acompáñalas con sus minihamburguesas con papitas doradas en mantequilla y finas hierbas (S/20). (Ojo: este local estará disponible hasta el 31 de agosto, ya que han anunciado en sus redes que se mudarán a otra sede. Han creado un evento de despedida.).



(Foto: Mi Tercer Lugar)

Ahora, dirígete a la Plaza San Martín y detente en el cruce del jirón Carabaya con la avenida Nicolás de Piérola. Es decir, en Emolientería Bar. Es el sitio ideal para degustar diversos tragos a base de pisco, como el emolientini (con maracuyá, coco y fresas) o la Rosita de Lima (con jarabe de arándanos, maní escarchado y helado de vainilla).



Llegó el turno de Kong Terraza Bar (entrada a S/10), instalado en un sexto piso. Por ese motivo, gozarás de una panorámica del centro histórico. Pregunta por su oferta de invierno: dos calientitos (pisco, canela, jugo de naranja e infusiones) por S/20, hasta las 11 p.m.



Para cerrar la noche, No Sé Club. Lo verás frente a la estatua de Las Tres Gracias de la plaza San Martín. En el primer piso está el bar; en el sótano, la pista de baile. Disfruta al ritmo de la música urbana (reggaetón, salsa, cumbia y pop) a cargo de Djs o grupos en vivo mientras te refrescas con una cerveza (desde S/9) o un mojito (S/12). Los precios de los piqueos oscilan entre S/15 y S/40.

Guía de bares

Horarios de viernes y sábado:

-Selectos Ibéricos: pasaje Nicolás Rivera 118. De 10 a.m. a 8 p.m.

-Mi Tercer Lugar: jirón Carabaya 612. Visítalo de 11 a.m. a 3 a.m.

-Emolientería Bar: jirón Carabaya 937. De 12 m. a 3 a.m.

-Kong Terraza Bar: jirón de la Unión 1042. De 5 p.m. a 3 a.m.

-No sé Club: av. Nicolás de Piérola 934. Abre de 6 p.m. a 3 a.m.