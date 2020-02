La llegada de marzo significa también el fin las vacaciones. Para disfrutar al máximo los últimos días, vale la pena invertir tu tiempo en momentos especiales con tu familia, amigos, pareja o contigo mismo antes de volver a la rutina. Encuentra aquí cinco planes recomendados por los especialistas de Bigbox para aprovechar los días que quedan con experiencias memorables.

1. Haz una ruta gastronómica de hamburguesas con tus amigos

Reúnete con amigos y visiten las mejores hamburgueserías de la ciudad, como por ejemplo: Street Burger, Kg Restaurante o Baco y Vaca. Y si desean agregar a la ruta lugares que ofrecen muy buenas cervezas artesanales, pueden ir a Barranco Beer Company, Nuevo Mundo Draft Bar o Mi Tercer Lugar.

2. Escápate a destinos cercanos como Paracas o Lunahuaná

Utiliza los últimos fines de semana de vacaciones para salir de Lima y visitar otros lugares acompañado de tus personas favoritas. Algunas ideas para disfrutar los días de sol sin ir muy lejos son Paracas y Lunahuaná, que están a 4 y 3 horas en auto respectivamente.

3. Lleva una clase de algo que te apasione

Toma esa clase de repostería o fotografía que has estado aplazando o inscríbete en algún curso que te guste y que, hasta ahora, no has tenido oportunidad de realizar.

4. Escala una palestra

Realiza una actividad de adrenalina que rompa con la rutina. Si te gustan los deportes no tradicionales, tienes que visitar Pirqa, la academia de escalada. Puedes tomar una clase o simplemente ir a pasar un momento divertido.

5. Cámbiate el look

Hazte un cambio de look y engríete en un salón de belleza o spa para darle fin a tus vacaciones de la mejora manera. Algunos salones que valen la pena visitar podrían ser Lípoli Cut Bar o Le Lis Salón. Aprovecha estos días para relajarte y quitarte el estrés de encima, ya que así volverás a la rutina con la mejor energía.

Encuentra estas experiencias y más en www.bigbox.com.pe o visita los puntos de venta en el Jockey Plaza o Real Plaza Salaverry.