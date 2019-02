- / -

Si quieres un pasar un buen momento con tu pareja, familia o amigos, estos son los horarios de atención: De lunes a jueves, de 12 a.m a 11 p.m; viernes y sábado, de 12 a.m a 2 p.m y domingos de 12 a.m a 11 p.m.( Foto: Facebook Comixs)