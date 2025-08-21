Un destino alternativo para quienes van a Buenos Aires es Colonia de Sacramento, ciudad uruguaya que está a solo una hora de la capital argentina en ferry (el Busquebus y Colonia Exprés ofrecen salidas desde las 8 a.m. y retornos hasta las 8:30 p.m.). Este pueblo, que parece detenido en el tiempo, se puede recorrer en un solo día o se le puede destinar un fin de semana (para incluir la ruta de viñedos y bodegas de vino en sus afueras).

En el puerto de Colonia, existen diferentes opciones para alquilar transporte: autos a gasolina y eléctricos, carritos de golf y bicicletas para visitar el casco histórico y otros puntos, como las playas (en el río de La Plata) y la antigua plaza de toros (que en la actualidad solo funciona para conciertos y otros espectáculos). Esta última está abierta al público para recorridos de miércoles a domingo.

La joya de esta pequeña ciudad es su barrio histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1995. Sus calles empedradas son de estilo colonial (fue fundada por Portugal, pero también estuvo bajo dominio de España) y tienen una oferta gastronómica amplia, donde encuentras desde carnes a la parrilla hasta paella.

En esta parte de Colonia también se ubican la Calle de los Suspiros, la Basílica del Santísima Sacramento, y el Bastión de San Miguel. También está el Faro- construido sobre una de las torres del convento de San Francisco y encendido en 1857. Desde su cúpula se observa todo el centro y el río de La Plata. De las mejores vistas del lugar.

El ingreso al Faro es de jueves a domingo y no se permite la entrada de niños menores a 12 años.

Otro recorrido imperdible es el Portón del Campo y la muralla (que fue restaurada en el siglo XX y que cuenta con uno de los cañones originales). Fue construido originalmente en 1745, bajo gobierno portugués, para proteger a la ciudad de posibles enemigos. A solo unos metros se ubican una serie de bancas con vistas al río.

(Foto: colonia.gub.uy)

Cerca al casco histórico, hay siete playas, bañadas por el río de La Plata. Una de ellas es la de Rowing, que está a pocos metros del club de remo de la ciudad. La arena es muy fina y blanca y las aguas son frías y tranquilas. Es ideal para descansar y buscar un momento de paz.

Casa Páez, arte y gastronomía

A una calle de la plaza mayor, está Casa Páez, un restaurante ubicado en la que fuera la vivienda del artista plástico uruguayo Jorge Páez Villaró (1922-1994). Él fue miembro de la Comisión de Bellas Artes, integrante de la Comisión Nacional de restauración de Colonia del Sacramento y organizador del Museo Azulejo en la misma ciudad.

(Foto: Casa Páez)

Fue su hijo, Jorge Páez Algorta, el que creó el restaurante, que, por temporadas, cuenta con una galería de arte.

La carta de Casa Páez es diversa y se puede encontrar desde osobuco, milanesas, risotto y otros. Pero en lo que destacan son en las pastas, como los sorrentinos (rellenos de jamón y queso) al pesto, bechamel u otras salsas a elección y los ravioles negros de salmón con salsa de queso y alcaparras.

Sorrentinos al pesto. (Foto: Sebastian Ortiz, archivo personal)

También cuentan con el chivito uruguayo, pero al plato y no en su tradicional versión de sándwich. Tiene churrasco, jamón, tocino, queso mozzarella, huevo frito y tomate y lechuga. La porción es generosa y para compartir.

Chivito uruguayo al plato. (Foto: Sebastian Ortiz, archivo personal)

En setiembre de 2021, la guía gastronómica TasteAtlas, incluyó al chivito uruguayo en la lista de los mejores de los mejores 50 sándwiches del mundo, ubicándolo en el puesto 16. La butifarra peruana estuvo en el puesto 17 ese año.

Para cerrar la velada en la Casa Páez, los panqueques de rodaja de manzana con canela son perfectos. Crocantes y acompañados de una bola de helado de vainilla.