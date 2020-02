En temporada de verano muchas personas suelen viajar al norte del país para disfrutar de las mejores playas en su mejor época. Ya sea un destino cerca o lejos, una maleta bien empacada es todo lo que necesitas para llegar tranquilo a tu destino y listo para salir a la aventura.

Por esta razón, la empresa Cruz del Sur te brinda algunos tips para que puedas armar tu equipaje de viaje de la mejor manera:

1. ¡Anota!:

Para comenzar tu nueva aventura te recomendamos que, con anticipación, agarres un papel y un lapicero para anotar todo lo que necesitas llevar en tu maleta. Lo ideal sería que primero plantees diferentes categorías u orden como: ropa, zapatos, útiles de aseo, entre otros.

2. No vas al fin del mundo:

No es necesario llevar todo tu closet puesto que solo te iras algunos días. La clave aquí es elegir el ‘outfit’ que te servirá de día y noche; los accesorios como collares o pulseras también son importantes ¡y ocupan poco espacio!

3. Medias y calzado:

Según el lugar que vayas a visitar, lo más probable es que no necesites más de un par de zapatillas y dos de sandalias. Si quieres llevar más, pon las medias dentro de las zapatillas para ahorrar espacio y no olvides envolverlos para que no estropeen tu ropa limpia.

4. Ordena bien tu ropa:

Colocar tu ropa estratégicamente es la clave principal para optimizar el espacio dentro de tu maleta. Un truco para no generar bultos es doblar tus prendas hasta que se formen como tubitos y luego colocarlas en forma vertical.

5. Utiliza una maleta con varios bolsillos:

De preferencia, una maleta con varios bolsillos será la compañera ideal para tu viaje. No solo te ayudará a distribuir mejor tus cosas, sino también al llegar a tu destino podrás encontrar alguna prenda o elemento con mayor facilidad.

Todos tus documentos o dinero siempre deben estar contigo, por lo que no te recomendamos dejarlos en tu maleta.