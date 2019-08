Día Internacional de la Cerveza: 10 bares para celebrar como se debe en Lima | FOTOS

- / -

Jaya Brew Company. Visita este bar ubicado en la calle Mártir José Olaya 139, Miraflores, y prueba una gran variedad de cervezas. Prueba la Inti, que es una I.P.A. con un sabor muy particular, o la Qori, una Belgian Ale. Abren de lunes a sábado de 10 a.m. a 1 a.m. (Foto: Jaya Brew Company)