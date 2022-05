¿Te atreverías estar rodeado de miles de abejas? Hoy en día las personas realizan el Apiturismo para conocer más de cerca a estos maravillosos insectos polinizadores y su importancia en el ecosistema. En el Día internacional de la abejas, te contamos más sobre esta experiencia donde los niños y adultos podrán adentrarse en el mundo de estos impresionantes animales, visitar un apiario de colmenas y cosechar su propia miel.

Aunque al ver a una abeja la reacción de las personas sea alejarse- para evitar una picadura y posible inflamación en la pie- lo cierto es que el mundo de este insecto es un viaje fascinante. El apiturismo, es justamente una modalidad de turismo rural en la que al tener puesto un traje especial, podrás conocer cuál es el rol de las abejas en el planeta y cómo es que se produce su deliciosa miel.

Apiturismo a dos horas de Lima

Si deseas realizar apiturismo en el país deberás ir rumbo a Huaral, provincia ubicada a dos horas de Lima. Al llegar a la “Capital de la agricultura”, debes ir rumbo al distrito de San Miguel de Acos, lo que tomará otros 45 minutos más. En el camino contemplaras la naturaleza y verás cosechas de manzanas y maíz, como el rio de Chancay e imponentes montañas rocosas. En Acos se encuentra BioAndén donde podrás ser “Apicultor por un día”. Aquí los visitantes son bienvenidos por Efraín Valdivia Camargo y su esposa Yessi Guzmán Campos.

Las personas que realicen apiturismo podrán cosechar su propia miel y estar rodeado por miles de abejas. Foto:BioAndén

Antes de iniciar el recorrido Efrain cuenta el respeto y el amor que tiene hacia las abejas y cómo fue que inicio en el mundo del apiturismo. “Hago una revista de apicultura internacional llamada Ibero abeja donde tuve la oportunidad de viajar por varios países como Turquía, España, Italia, Canadá, México y Argentina. Entonces, toda la información que adquirí en esos países sobre “Apicultor por un día” la he ido recopilando para poder implementarlo aquí”, detalla rumbo al apiario.

La experiencia de Apiturismo

Con un mameluco bien amarrado en las piernas, unos guantes de cuero y un sombrero de malla en la cabeza se inicia el recorrido al apiario. Desde el ingreso se pueden ver las colmenas ubicadas cerca a diversas plantas, entre ellas los girasoles, su alimento preferido. “Hay 650 colmenas”, indica Efraín. Antes de que las abejas se esparzan se rocía humo para que se vuelvan más dóciles y no se sientan atacadas. Al esparcirlas, de inmediato, Efraín explica cómo esta compuesta una colmena de tres pisos. En el primero está la cámara de cria donde están las larvas, y en el segundo y en el tercero; se cosecha la miel. Las planchas que se levantan pesan cerca de cuatro kilos y están repletas de miel virgen y cera. Cada colmena produce 30 kilos de miel. Las colmenas se instalan en zonas donde hay cantidad de proteínas y de polen natural, por ello, la empresa BioAnden eligió la provincia de Acos como apiario.

Es importante recalcar la increíble función que tienen las abejas en el planeta. Según un informe de las Naciones Unidas, “casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales”.

Al realizar el apiturismo podrás conocer más sobre las abejas y cómo producen su miel.

En la visita al apiario, los visitantes también conocen cual es el proceso de elaboración de miel. Se llevan los marcos repletos de miel que estaban en las colmenas a la planta para seguir todo el proceso natural. Una vez en la planta, el primer paso es sacar el opérculo de la plancha hasta que solo quede la miel, luego se pasa a una maquina de centrifugado, un motor que se usa manual. Antes de terminar el proceso, se espera que la miel decante para pasarlo a un colador y luego termine en la base. Cabe resaltar que es un proceso natural y no se añade ningún otro componente.

La miel que se elabora en Acos se vende en la tienda “La mansión de la miel” donde hay una gran variedad de sabores. No solo se vende miel que ha sido elaborada en Huaral, también en Arequipa y Ayacucho. Además, otros apicultores de todo el país llevan su miel para que también se exhiba y pueda ser probada.

“Vengan a conocer las abejas, pueden darse esa oportunidad de conocer el maravilloso mundo de estos insectos y la miel. No les tengan miedo, ellas no pican si no se les molesta. Podrán disfrutar del recorrido, cosechar su propia miel y sobre todo degustarla”, invita Efraín a los que quieren conocer más de apiculturismo.

Datos