Día del Padre: youtubers peruanos nos enseñan qué aprendieron de viajar con sus hijos

Solo tenían entre dos y cuatro meses de recién nacidos y ya empezaban a viajar en avión. Con menos de seis años, pueden decir que ya conocieron los principales atractivos turísticos de la costa, sierra y selva del Perú. Sin pensarlo estos niños se convirtieron en los mejores compañeros de ruta que todo blogger de viaje puede desear. Y cómo no serlo, si tienes de papá a verdaderos aventureros como Arturo Bullard (49), Luciano Mazzetti (35) y Hugo López (34).



Con motivo del Día del Padre, conversamos con los tres youtubers de viajes, quienes recordaron las primeras travesías que realizaron con sus hijos.

Luciano Mazzetti



(Foto: Facebook / Luciano Mazzetti)

La imagen de Tiendas Paris y conductor del canal de YouTube ‘Viaja y Prueba’ recuerda que su hijo León (5) solo tenía seis meses cuando hicieron su primer viaje juntos. El destino fue Cusco, y aunque se asustó un poco porque el pequeño se había mareado en el bus, es una travesía que fue de gran ayuda para organizar sus próximas aventuras.



“Los viajes junto a mi hijo me han enseñado que a veces las cosas no salen como uno las planea, pero igual se pueden disfrutar al 100%. Además, te ayudan a improvisar un poco. Si por ahí te das cuenta que el clima no es el que esperabas quizás puedes moverte a otro lugar o cambiar de actividad. Siempre se pueden buscar hacer otras cosas”, detalla.



Luciano asegura que manejar un proyecto propio le da la libertad de mover sus horarios y realizar todos los viajes que puede con su hijo, sobre todo por carretera. Él detalla que para esos viajes largos en auto, es básico llevar una buena lonchera y una tablet con algunos videos, así como hacer paradas en ciertos lugares para que los niños puedan divertirse y disfrutar del camino.



El chef asegura que dentro del Perú hay muy buenos lugares para vacacionar con niños.”Las playas del norte siempre son buena opción. Hay calor todo el año y además los niños siempre se divierten en la playa. Quizás con niños de 4 años para arriba la selva puede ser un buen plan, sobre todo si les gusta la naturaleza. Depende mucho las actividades que les gustan realizar. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho pescar, por eso un destino como Huancaya es lindo. Lo malo es que hace bastante frío y hay muchos niños que no aguantan las temperaturas tan bajas”, explica.

Hugo López

(Foto: Facebook / Papis por primera vez)

Con solo dos meses, sus mellizos Marcelo y Leonardo (6) ya viajaban en avión. Hugo López se considera un aventurero empedernido y en el canal de YouTube ‘Papis por primera vez’ -que abrió junto a su esposa Yazmín en el 2013-comparte todas sus vacaciones en familia.



El temor de viajar con hijos pequeños es normal, por ello, Hugo sostiene que la planificación es importante. “Lo primero que hacemos es averiguar todo lo que ofrece el destino, decidir el objetivo de viaje y a partir de eso escogemos los lugares que visitaremos teniendo en cuenta los gustos de todos. Pero siempre somos flexibles sobre los planes porque a veces conocemos lugareños que nos dan mejores opciones y vamos por ello. Hasta ahora hemos comprobado que los niños son los mejores compañeros de viaje, se acomodan a todo, son todo terreno”.



El youtuber es claro en asegurar que lo único que cambió con el nacimiento de sus hijos fue su modo de viajar. “Casi todas las semanas buscamos una nueva aventura, a veces no tienes que ir lejos para considerarlo viajar, tu ciudad a veces esconde aventuras que están esperando por ustedes. Pero una vez al mes tomamos las maletas y nos vamos un nuevo destino dentro o fuera del Perú”, explica.



¿Los mejores destinos para viajar con niños? Las apuestas fijas de Hugo son: las playas del norte, las dunas de Ica, Cusco y Machu Picchu. En el extranjero, los parques acuáticos de Orlando o las aguas cristalinas del Caribe.



Arturo Bullard

(Foto: Facebook / Arturo Bullard)

El experimentado blogger y fotógrafo de viajes se enteró que iba ser papá a los 44 años. Ni todas las aventuras que había tenido alrededor del mundo se comparaban a este nuevo reto. En algún momento pensó erróneamente que los viajes terminarían con el nacimiento de Joaquín (4 años), pero pasó todo lo contrario y ahora son verdaderos compañeros de ruta. Juntos han conocido atractivos turísticos de Perú, México, Bolivia, Chile, Italia, entre otros.



“Mi hijo es mi maestro. Durante los viajes lo conozco mucho más y aprendo a conectarme con el niño que llevo dentro. Siempre estoy jugando con él”, comenta Arturo. Además, deja en claro que la tecnología queda de lado cuando salen de vacaciones. Hay más canciones e historias de los destinos que recorren, que videos en las tablets o celulares.



Sobre los cuidados que hay que tener para planear una travesía con hijos pequeños, Bullard sostiene que los padres deben organizar un itinerario no tan exigente. “La idea es llevarlos a lugares donde encuentren diversión. No se estresen y denles la libertad que necesitan los niños en un nuevo lugar.

Otra de sus recomendaciones es evitar hacer traslados largos. Lo ideal es quedarse en un hotel céntrico y buscar actividades cercanas. "Paseen tranquilos, sin necesidad de querer conocer todo", remarca.