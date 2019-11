Ponto Brasil: El restaurante tiene una fusión de sabores donde se combinan las costumbres peruanas y las brasileñas, pero no solo ello sino que también añade las raíces africanas, europeas e indígenas. La carta va desde ‘Caldinho de feijáo no copo americano’ (caldo de frejol negro con hierbas), ‘Costelinha ao alho com mandioca’ (costillas de chancho frito al ajo y yuca cocida), ‘Feijoada completa’ (frejoles negros con carne de chancho, calabressa y carne seca acompañada de arroz, etc.)