Hotel o Airbnb: ¿cuál es la opción que debo tomar?

Son muchas las opciones que se evalúan al elegir nuestro próximo destino vacacional. Una de las más importantes es el lugar donde pernoctaremos y las facilidades que este nos brindará en proporción a lo que estamos dispuestos a invertir. Según Diego Castro, docente de Administración Hotelera de la USMP, cuando se viaja por diversión “más que ser un rey prefieres un contacto cercano y sincero, con detalles sorpresa, sin que estos tengan que ser de la realeza”.

Ya sea si preferimos vivir una experiencia más local y comunitaria, o gozar de ciertas comodidades, hay algunos factores que debemos evaluar antes de tomar una decisión entre un hotel o Airbnb.

Registro de llegada (Check In)

Los hoteles por lo general tienen su horario de Check in a las 3:00 p.m. Sin embargo, si llegas antes, muchos establecimientos pueden guardar tu equipaje mientras alistan tu habitación y haces uso de las instalaciones (bar, restaurante, piscina, etc.). En Airbnb esto debe ser coordinado a través de la mensajería de la aplicación con el anfitrión. Esto involucra que sea necesario encontrarse en persona para recibir la llave. Sin embargo, si llegas antes de la hora pactada no tienes ninguna opción a dejar tu equipaje.



El espacio

El tamaño de las habitaciones de un hotel está condicionado a su costo. Si bien algunos prefieren habitaciones pequeñas a cambio de una ubicación más céntrica. Esto es algo que depende de los gustos de cada viajero. En Airbnb, los anfitriones muchas veces no diseñaron las habitaciones por un tema de negocio, sino que lo hicieron para habitarlas, por esta razón suelen ser más grandes a un precio similar que un hotel. Incluso alquilar un departamento completo resulta económico a la hora de viajar con familiares o en grupo.



La limpieza

En un hotel, el servicio de housekeeping limpiará la habitación y renovará las toallas cada día de tu estadía. Para algunos, tras una excursión lo mejor es llegar a un ambiente ordenado y limpio para relajarnos luego de recorrer la ciudad. En Airbnb, la limpieza depende de cada uno por lo que está sujeta a los hábitos de cada huésped.



Para el profesor Castro, Airbnb resulta una alternativa viable para el viajero si este desea vivir una experiencia inmersiva en la comunidad. Sin embargo, resalta que en Perú este tipo de alojamiento no está regulado, a diferencia de otros países. “Los hoteles y las entidades competentes deben establecer normas más claras hacia el consumidor dando a conocer lo que implica el alquilar un inmueble, pero no un servicio que garantice la salud, el confort y la seguridad que el huésped espera”, concluye el especialista.