Ya han pasado casi dos meses desde que Pamela Boldrini (33) partió del Perú en busca de cumplir su sueño de viajar por el mundo. Es una arequipeña que no le corre a los riesgos. Por ello, ni sus amigos ni familiares se sorprendieron cuando decidió renunciar el año pasado a su trabajo como Jefa de Marketing en una empresa del sector turístico solo para poder mentalizarse en esta gran aventura.

Los ahorros de 13 años de trabajo la hicieron ver a esta administradora de empresas y blogger de viajes en su tiempo libre, que era el momento ideal para salir de su zona de confort. No podía seguir posponiéndolo. “Era una decisión que quería tomarla desde hace un tiempo, pero creo que yo misma me ponía los límites. Me preocupaba mucho el hecho de sacrificar todo lo que había logrado profesional y laboralmente”, detalla.

Pamela -quien desde el 2017 tiene un blog llamado ‘Me Apasiona Viajar’ con casi 60 mil seguidores en redes sociales- asegura que el estar soltera y no tener hijos fueron aspectos que influyeron y le dieron mayor libertad para planear este recorrido por el mundo. Su primera parada es el continente asiático. A pocas semanas de su salida del país ya ha podido visitar los principales atractivos turísticos de la India, Singapur, Tailandia y Malasia. Y va por más. Espera continuar en Europa y África.

(Foto: Facebook / Me Apasiona Viajar)

-Ahorrar para viajar-

A diferencia de otras vacaciones que ha realizado la peruana, que suma en total 24 departamentos del Perú y 32 países alrededor del mundo -Italia, Grecia, República Dominicana, Estados Unidos, México, entre otros-, este viaje contará solo con ticket de ida, más no de retorno. Para Boldrini el principal objetivo de este viaje “es vivir y disfrutar de la mayor cantidad de experiencias alrededor del mundo”.

La blogger se considera una mujer de desafíos, que no le tiene miedo a vacacionar en solitario en el extranjero. “Atreverme a viajar a otro continente, con culturas tan diferentes a la nuestra, otros idiomas, pero sobre todo viajar sola, era un reto personal que me enseñó a ver con otros ojos el mundo”.

(Foto: Facebook / Me Apasiona Viajar)

Además, explica que el único secreto para poder financiar estas vacaciones soñadas son sus ahorros. “Sé que cuando tengo una meta/destino, me planifico muy bien para cubrir el monto que necesito. Un día decidí ponerle fecha, ahorré cada sol, vendí algunas cosas, renuncié a mi trabajo y aquí estoy, haciendo lo que tanto me apasiona”.

La aventurera confiesa que solo el tiempo, el presupuesto y la vida le dirán cuál será su ruta final. Por ahora, mientras posa junto a coloridos monumentos o disfruta de las playas paradisíacas de Asia, es feliz, y no quiere cambiarlo por nada.

“Sabía que era feliz viajando, y sentía que había llegado ese momento en el que necesitaba más de esa dosis. El solo hecho de imaginar a todos los lugares a los que podría llegar, me emociona increíblemente, así que sin analizarlo mucho, he tomado la mejor decisión”, remarca.